Las ibicencas Gabriela Mendes y Júlia Roselló logran tres medallas en el Campeonato de España de piragüismo

Este fin de semana ha tenido lugar en el embalse de Trasona (Asturias) el IV Campeonato de España Sprint de Selecciones Autonómicas de piragüismo para las categorías Cadete e Infantil, donde el Club Nàutic Sant Antoni ha estado representado por tres palistas: Gabriela Mendes, Júlia Roselló y Liam López. El resultado logrado por el equipo balear ha sido impresionante, al situarse como segundo de España, siendo únicamente superado por Galicia y mejorando las marcas de federaciones autonómicas históricamente muy potentes, como la madrileña, la andaluza o la asturiana. Los resultados, además, suponen un broche de oro a la temporada de pista que ha realizado el Club Nàutic Sant Antoni, ya que sus palistas regresan de este nacional con tres medallas muy valiosas.

Gabriela Mendes ha destacado especialmente al obtener el oro en K4 Mujer Cadete junto a mallorquina Ariadna Jaume y las menorquinas Siena Hall y Claudia Cook, y lograr también un extraordinario bronce en K1 Mujer Cadete B, su primera medalla individual en un Campeonato de España. Júlia Roselló, asimismo, ha conquistado la plata en K2 Mixto Infantil, junto al mallorquín Gabriel Thibaut. Además, ha sido segunda en la final B (11ª de la general) de K1 Mujer Infantil A y ha vuelto a rozar el podio al quedar quinta en K4 Mujer Infantil, junto a Olivia Laso, Vega Campoy y Sofía Schmidt. Liam López, el tercer representante del CNSA, logró la séptima posición en K4 Cadete y también fue 30° en K1 3.000 metros y se quedó en semifinales en K2 Mixto Cadete, junto a la menorquina Berta Sans.

Los palistas del CNSA viajaron con la expedición balear, de la que también formaron parte sus entrenadores Beatriz Menéndez y Albert Solé. Se compitió sobre 500 metros en K1, K2 y K4, y también sobre 3.000 metros en K1. “El resultado obtenido es un síntoma muy evidente del gran trabajo que se está realizando con la promoción desde los clubes de Baleares”, ha explicado el entrenador del CNSA Eduardo Prendes.

La evolución de Gabriela Mendes constituye, sin duda, uno de los "principales hitos" para el CNSA en este Campeonato de España. “Gabriela, ‘Gabi’, sigue creciendo a pasos agigantados en su aún incipiente carrera deportiva, que comenzó hace tan solo tres años. En dos semanas ha pasado del quinto puesto en K1 en el Campeonato de España por clubes al tercero (y rozando la plata,) en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, enfrentándose exactamente a las mismas rivales. Su trabajo diario, compromiso y ambición probablemente le llevarán a conseguir su objetivo, que es representar a España en una competición internacional”, ha añadido Eduardo Prendes.