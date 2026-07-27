Hugo Blascos, piloto de Ibiza, se codea con la élite europea del motocross en Loket

El motociclismo pitiuso sigue ganando terreno en Europa. Hugo Blascos completó este fin de semana una notable actuación en la gran final del Campeonato de Europa de Motocross EMX65, disputada en el mítico circuito de Loket, en la República Checa. El piloto del Motoclub de Formentera i Eivissa se ganó un sitio entre los mejores jóvenes pilotos del continente y terminó la cita en la 30.ª posición de la clasificación general europea.

El resultado tiene todavía más mérito teniendo en cuenta que Blascos tuvo que superar previamente el corte de una competición que reunió a 50 pilotos llegados de diferentes puntos de Europa. El joven formado en la escuela pitiusa consiguió su billete para las mangas finales después de completar unos buenos entrenamientos y clasificarse directamente para la parrilla, evitando así la repesca reservada para los pilotos que no lograban entrar entre los 40 mejores.

El piloto pitiuso llegaba a esta gran final después de completar una temporada de mucho nivel. En las pruebas de la Zona Suroeste destacó con una quinta posición en Portugal y posteriormente logró una meritoria undécima plaza en la semifinal europea disputada en Sevlievo (Bulgaria), resultados que terminaron abriéndole las puertas de la gran final continental. Ya en Loket, sobre una pista técnica, rota y muy exigente, Blascos se adaptó con rapidez a las condiciones del trazado checo al manillar de su Yamaha #337. En los entrenamientos libres y cronometrados terminó en la 14.ª posición de su grupo, suficiente para asegurar su presencia en las dos mangas decisivas.

En la primera carrera, disputada el sábado, el piloto ibicenco tuvo que remontar después de una salida complicada que le obligó a arrancar desde posiciones retrasadas. Lejos de venirse abajo, Blascos fue recuperando terreno vuelta a vuelta y mantuvo un ritmo constante hasta cruzar la línea de meta en la 30.ª posición. El domingo llegó su mejor resultado del fin de semana. Con la pista todavía más castigada por el paso de las diferentes categorías, el piloto del Motoclub de Formentera i Eivissa volvió a demostrar su capacidad para competir en un escenario de máxima exigencia. Blascos se movió en mitad del pelotón, superó algunos contratiempos que le hicieron perder posiciones y volvió a recuperar terreno para acabar en la 27.ª plaza, mejorando así su resultado del día anterior.

Con la suma de ambas mangas, Hugo Blascos terminó 30.º de Europa en la categoría EMX65, poniendo el broche a una experiencia de enorme valor competitivo y confirmándose como uno de los jóvenes talentos a seguir dentro del motociclismo pitiuso. Desde el Motoclub de Formentera e Ibiza destacaron el resultado del piloto y el trabajo realizado durante toda la temporada. "Estar en la parrilla de salida en un escenario como Loket y finalizar entre los 30 mejores pilotos de Europa en EMX65 es un hito para nuestro club y para el deporte de las Pitiusas", señalaron desde la entidad, que también puso en valor el trabajo de la Escuela de Motociclismo de Ibiza.

El club quiso hacer extensivo el reconocimiento a todos los responsables de la escuela por su labor en la formación de los jóvenes pilotos y subrayó el mérito de conseguir estos resultados pese a las limitaciones que supone entrenar y competir desde Ibiza. Un nuevo ejemplo de que, con medios y trabajo, el motociclismo pitiuso tiene pilotos capaces de hacerse un hueco entre los mejores de Europa.