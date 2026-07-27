Más de 150 participantes convierten la quinta jornada de la Liga de Beachvolley en una gran fiesta del vóley playa en s’Arenal

La playa de s’Arenal, en Sant Antoni, volvió a convertirse este sábado 25 de julio en uno de los grandes puntos de encuentro del vóley playa pitiuso con la celebración del Torneo Kumharas, quinta jornada de la Liga Puntuable Beachvolley 2026 Club La Tribu Ibiza & Formentera. La cita fue un auténtico éxito de participación, superando los 150 jugadores y jugadoras entre las diferentes categorías. Una jornada de deporte, convivencia y competición que volvió a reunir en la arena a la cantera pitiusa, deportistas sénior y jugadores llegados de otros países.

Desde el Club La Tribu Ibiza & Formentera, organizador del circuito, la valoración de esta quinta prueba es "especialmente positiva". La primera edición de la Liga Puntuable Beachvolley está teniendo una "respuesta extraordinaria y continúa creciendo jornada tras jornada, tanto en participación como en nivel deportivo". El Torneo Kumharas volvió a demostrar, además, uno de los grandes objetivos de este proyecto: crear un circuito en Ibiza y Formentera en el que niños, jóvenes y adultos puedan competir, disfrutar del vóley playa y seguir desarrollándose deportivamente dentro de las Pitiusas.

La cantera de La Tribu, futuro del vóley pitiuso

Las categorías inferiores volvieron a tener un papel protagonista durante la jornada, con una amplia participación y un gran nivel sobre la arena de s’Arenal. En categoría alevín, el podio estuvo íntegramente formado por jugadores y jugadoras del Club La Tribu Ibiza & Formentera. La victoria fue para Sana, Bryanna, Nicoll, Rosley y Juliana; la segunda posición para Aina, Sara, Izan y Emanuel; y el tercer puesto para Jade, Dan, Emanuel, Luca y Héctor.

En categoría infantil, la primera posición fue para Joel, Kevin y Daniel, seguidos por Marc, Adrián y José, mientras que Alba, Carla y María consiguieron el tercer puesto. Todos ellos son jugadores y jugadoras del Club La Tribu Ibiza & Formentera y forman parte de los equipos que esta temporada 2026 se han proclamado campeones de las ligas pitiusas tanto en categoría masculina como femenina, reflejo del "gran trabajo que se está realizando desde la base".

La categoría cadete/juvenil aportó además un importante componente internacional al Torneo Kumharas, con presencia de deportistas procedentes de Bélgica y Alemania, que compiten en ligas de alto nivel en sus respectivos países. Jannik y Estela se proclamaron campeones de la categoría, mientras que Carlo y Julia consiguieron la segunda posición. El tercer puesto fue para Valentino y Martina, completando un podio que volvió a mostrar el nivel y la diversidad de jugadores que está atrayendo el circuito a Ibiza.

Espectáculo sénior para cerrar el Torneo Kumharas

Una de las grandes apuestas de esta quinta jornada fue la celebración de la categoría sénior mixto 2x2 en horario de tarde, una fórmula que resultó todo un éxito y permitió disfrutar de una competición de altísimo nivel. La victoria fue para Junior Miraglia y Laura Popescu, pareja brasileño-rumana y pentacampeones de diferentes torneos y jornadas disputados en temporadas anteriores, que volvieron a demostrar en s’Arenal la experiencia, compenetración y calidad que les ha llevado a subir a lo más alto del podio en numerosas ocasiones. El nivel mostrado en las fases finales confirmó el crecimiento de una categoría sénior cada vez más competitiva y convirtió la tarde de s’Arenal en un auténtico espectáculo de vóley playa.