El trote vuelve a levantar el telón en Sant Rafel

La jornada de este sábado en el hipódromo de Sant Rafel dejó cuatro carreras marcadas por la igualdad y el protagonismo de varios de los principales nombres del trote pitiuso, en una tarde en la que los aficionados volvieron a disfrutar de la competición sobre los 1.700 metros.

La primera victoria de la jornada fue para Heaven des Llorer, conducido por Juan Carles Ferrer Escandell, que se impuso en la prueba inaugural. Maldiva des Puig, con Jorge Ginard Riera, cruzó la meta en segunda posición, mientras que Gas Hedian, con Fernando Bonet Fernández, completó el podio. New Star CB y Meraki quedaron fuera de la llegada.

En la segunda carrera, Love Story CT volvió a demostrar su buen momento y se llevó el triunfo con Juan Carles Ferrer Escandell al mando. Invictus CB, conducido por Vicente Marí Ribas, fue segundo, mientras que El Ruli (FR), con Antonio Prats Escandell, ocupó la tercera plaza. Jack Saltor (FR) y J’un Nuage Star completaron la clasificación.

La tercera prueba de la tarde tuvo como vencedor a Julio César HM, con Alejandro Nicol Sala Riera, que se impuso en una llegada en la que Extra du Chatault (FR), conducido por José Luis Torres Marí, fue segundo y Gitano de Feline (FR), con Germán Valero Torres, terminó tercero. El Amor de Ka (FR) y Fairway La Vitard (FR) completaron la llegada.

El broche a la jornada lo puso Get Up de Vauville (FR), que se adjudicó la carrera más destacada de la tarde, dotada con un premio de 800 euros, con Francisco José Marimón Ribas en la conducción. Hijo de Tonio HM, con Vicente Marí Ribas, fue segundo, mientras que Iohdeco TF, conducido por Antonio Ferrer Riera, terminó tercero. Apparizione Mail (IT), Flash Oaks (FR) y Just Be Yourself (FR) completaron la clasificación.

Así, Heaven des Llorer, Love Story CT, Julio éesar HM y Get Up de Vauville (FR) fueron los cuatro caballos que inscribieron su nombre como ganadores de la jornada de este sábado en Sant Rafel, en una tarde que volvió a poner el foco sobre la competición y la afición al trote en la isla.