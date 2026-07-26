Talento de Primera División para el San Pablo-Eivissa

El San Pablo-Eivissa sigue dando forma a su proyecto parea la próxima temporada y este domingo ha cerrado una incorporación de altura. El conjunto de Ca n’Escandell se ha hecho con los servicios de Nicole Armoa (Asunción, Paraguay, 28 de marzo de 2000), una jugadora internacional paraguaya que llega a la isla procedente del FC Meigas y avalada por su experiencia en Primera División y por una amplia trayectoria con la selección de su país.

El fichaje de Armoa se ha hecho esperar. La entidad ibicenca llevaba desde principios de mes trabajando para incorporar a la ala-pívot zurda, una de las jugadoras más destacadas del fútbol sala paraguayo, y finalmente ha conseguido cerrar una operación que refuerza notablemente la plantilla dirigida por Sergio Oruj.

Calidad técnica y potente disparo

Armoa, de 1,68 metros, destaca por su calidad técnica y, especialmente, por su potente disparo con la pierna izquierda. Se trata de una futbolista versátil, capaz de adaptarse tanto al sistema 3-1 como al 4-0, lo que amplía las posibilidades tácticas del conjunto ibicenco.

La nueva jugadora del San Pablo-Eivissa cuenta además con una importante experiencia en el fútbol sala de élite. Las dos últimas temporadas militó en el Atlético Torcal de Málaga, en Primera División, mientras que anteriormente defendió durante una campaña la camiseta del Sala Zaragoza también en la máxima categoría y otra en Segunda División.

Su trayectoria en Paraguay también es amplia. Armoa ha vestido las camisetas de Coronel Escurra, Cerro Porteño, Sport Colonial y Exa Ysaty, además de ser desde hace años una de las habituales en las convocatorias de la selección paraguaya.

Con el combinado nacional ha participado en grandes citas internacionales, entre ellas varias ediciones de la Copa América y de la Copa Libertadores, consolidándose como una de las jugadoras de referencia del fútbol sala de su país.

Con su llegada, el San Pablo-Eivissa incorpora experiencia, calidad y talento ofensivo a un proyecto que continúa reforzándose con el objetivo de dar un paso adelante. Sergio Oruj suma así una pieza de garantías para una plantilla, que contará con una jugadora acostumbrada a competir al máximo nivel y que ahora aterriza en Eivissa dispuesta a marcar diferencias.