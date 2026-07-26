El San Pablo-Eivissa continúa con la confección de su plantilla y blinda a ocho de sus jugadoras

El San Pablo-Eivissa comienza a articular la que será la plantilla que afrontará su tercera temporada consecutiva en la Segunda División de fútbol sala femenino. El club ibicenco quiere asentarse definitivamente en la categoría con un grupo de jugadoras cada vez más sólido y que en la pasada temporada logró la permanencia de forma holgada tras sumar un total de 37 puntos, con un balance de 11 victorias, cuatro empates y 15 derrotas. Asimismo, la entidad consiguió una hazaña inédita en su historia, ya que se clasificó por primera para la Copa de la Reina, que afrontará a partir de los días 12 y 13 de septiembre.

El primer movimiento que llevó a cabo el club tras concluir la competición fue la renovación del líder de este proyecto: Sergio Oruj. El entrenador catalán desembarcó en la isla el pasado verano con el objetivo de estabilizar a un grupo que sufrió la gota gorda para permanecer en la categoría durante la campaña 2024/2025. Oruj, que llegó procedente del Ripollet, logró armar un bloque férreo y que supo desplegar un juego alegre que le permitió colocarse entre las nueve primeras del Grupo 1 de la segunda máxima categoría del fútbol español.

Pese a las constantes lesiones y a algunos resultados que estuvieron cerca de ser más favorables a lo largo de la temporada, el catalán se mostró satisfecho con la temporada y adelantó a Diario de Ibiza el objetivo de cara al mercado de fichajes: «Esperamos incorporar dos jugadoras más y, en principio, no habrá ninguna salida».

Paula Sánchez, el único fichaje hasta el momento

Estas declaraciones llegaron poco después de que el club de ca n´Escandell anunciara la primera incorporación a la plantilla. La ala Paula Sánchez llegó a filas ibicencas procedente del Hispania Yecla de Murcia con el objetivo de aportar más equilibrio en el equipo gracias a su visión de juego y generosidad en el bloque defensivo.

La hoja de ruta del club pitiuso sigue su marcha, ya que se han anunciado ocho renovaciones de jugadoras del primer equipo hasta el momento. La primera en ser anunciada fue Paola Corona, que ha sido uno de los nombres propios del equipo tras sus grandes actuaciones bajo los palos. La siguiente sería Larissa Govea, una pieza clave en el ataque turquesa y cuyo desequilibrio y regate han protagonizado muchos de los goles que las ibicencas anotaron durante la pasada temporada.

Yara Pin se convirtió en el tercer nombre que formará parte del plantel ibicenco en la 2026/2027, donde volverá a dar prueba de que su juventud no ha supuesto un problema para adaptarse a la segunda máxima categoría. Otros dos nombres propios que están confirmados para la próxima campaña son los de Laura Velasco y la portera Nuria Escudé, cuya figura se erigió en la segunda mitad de la pasada liga. El San Pablo terminaría de sellar su portería con la renovación de Tati Baquero, que ha sido uno de los ejes sobre los que ha girado este equipo gracias a sus incontables paradas y reflejos.

El club ibicenco espera la llegada de la colombiana Karen

Finalmente, Gema Pin y Kailany Ferreira han sido los últimos nombres confirmados para formar parte del grupo el próximo año. 'Kai', además, espera regresar a su mejor versión después de la grave lesión que le mantuvo alejada de las pistas durante la segunda parte de la temporada pasada y que supuso una de las bajas más sensibles del San Pablo en 2026.

Aunque se desconocen aún los nombres de los próximos fichajes, lo cierto es que el club isleño espera contar con la presencia de la colombiana Karen, jugadora de renombre internacional que participó en el Mundial de Filipinas el año pasado y que todavía no ha podido debutar debido a problemas burocráticos.

Sin embargo, el anuncio más esperado se encuentra en casa, ya que, si las previsiones continúan su rumbo, la uruguaya Faty Villar continuará un año más como integrante de la plantilla. La sudamericana se ha convertido en una pieza irremplazable en el engranaje de Oruj, consolidándose como una de las mejores jugadoras de la categoría y terminando como tercera máxima artillera de la Segunda División con 42 goles. Sin duda, unas cifras espectaculares y que espera repetir un año más como líder indiscutible de las de ca n´Escandell.

El San Pablo-Eivissa continúa cerrando acuerdos y renovaciones para configurar un grupo que está destinado a hacer un gran año en su tercera temporada consecutiva en la Segunda División, donde espera asentarse y vivir un año lleno de alegrías y sorpresas.