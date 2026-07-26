José Cardona, exvicepresidente de la Federación Balear de Motociclismo: "La cantera de Ibiza tiene un nivel brutal y necesita unas instalaciones dignas"

Después de tantos años esperando unas instalaciones permanentes, ¿qué supone para los pilotos de la isla que el Parc Motor de Sa Coma esté cada vez más cerca de ser una realidad?

Es un paso adelante muy positivo para un deporte que nos apasiona a todos. Ibiza siempre ha tenido una gran cantera de pilotos y actualmente contamos con dos escuelas de motociclismo que están haciendo una labor impresionante. Lo más importante es que estos chavales puedan disponer de unas instalaciones dignas donde desarrollar sus capacidades, disfrutar y practicar deporte. La disciplina del motor es muy dura y también es una gran escuela para la vida. Además, no solo hablamos de poder organizar carreras nacionales o europeas. Los equipos de países como Bélgica, Holanda o Francia buscan lugares donde hacer la pretemporada durante el invierno. Ibiza podría convertirse en una alternativa y eso sería muy positivo también para la imagen de la isla.

¿Hasta qué punto ha condicionado la falta de un circuito permanente la progresión de los pilotos de Ibiza?

Muchísimo. Yo mismo lo he vivido. Mi hijo ha corrido toda la vida con Elías Escandell y nosotros teníamos que desplazarnos dos o tres veces al mes a la península para entrenar. Eso supone un gasto enorme y, además, no permite tener continuidad. En los últimos diez años ha salido una cantera espectacular en Ibiza, con pilotos de un nivel brutal. Muchos tuvieron que irse a vivir fuera para poder entrenar con regularidad. Cuando tienes 12, 14 o 16 años, la progresión es fundamental. Puede que en una carrera empieces sacando dos segundos por vuelta a otros pilotos, pero ellos entrenan constantemente en circuitos diferentes y, al final de temporada, son ellos los que te sacan cuatro segundos a ti. Eso es lo que siempre nos ha faltado aquí.

¿Qué diferencia habrá para un piloto joven entre entrenar regularmente en Sa Coma y tener que desplazarse a la península?

La diferencia será enorme, tanto económica como psicológica. Un desplazamiento a Barcelona, por ejemplo, implica coger el barco a las diez de la mañana y llegar a las ocho de la tarde. Pierdes un día entero y todo eso acaba siendo agotador. Eso no significa que los pilotos no tengan que salir de Ibiza. Tendrán que hacerlo, pero con menos frecuencia. Creo que el Parc Motor ayudará un 60 o 70% más de lo que tenemos ahora. Es lo que necesitábamos y por lo que llevamos luchando desde el año 2000. Ha sido un camino largo, pero al final te das cuenta de que todo el esfuerzo ha valido la pena. La labor del Consell de Ibiza y, especialmente, del conseller Salvador Losa, ha sido espectacular. Voy a ver el circuito prácticamente cada semana para comprobar cómo evoluciona y la cosa pinta bien.

¿Cree que el nuevo circuito puede provocar un aumento importante de las licencias y de los niños que se animen a practicar motociclismo?

Será un punto de inflexión muy importante, especialmente para el deporte base. Durante mucho tiempo solo podíamos entrenar una vez al mes en Santa Eulària y tener unas instalaciones fijas, con dos o tres días de entrenamientos semanales, hará que mucha más gente se anime a sacarse la licencia. También podremos organizar más competiciones y, si aumentan las licencias, será una señal de que el deporte está creciendo.

¿Hasta dónde pueden llegar los pilotos de la isla si disponen por fin de unas instalaciones de primer nivel?

El techo se lo pondrá cada piloto. A día de hoy tenemos a Elías Escandell compitiendo en el Europeo y con la posibilidad de disputar alguna carrera del Mundial. También tenemos a Hugo Blascos, que está compitiendo en la final del Europeo. Solo clasificarse ya es un éxito. Las instalaciones nos ayudarán a crecer como pilotos, pero el techo se lo pondrá cada uno. Lo que tengo claro es que tendremos pilotos compitiendo en el Europeo y en el Mundial.

¿Qué importancia tendrá el Parc Motor para las escuelas y la formación de los más pequeños?

Para mí, el principal objetivo de tener un circuito era precisamente el deporte base. Es muy bonito tener un circuito para los pilotos de 20, 25 o 30 años, pero para llegar a esas edades primero hay que empezar siendo pequeño. Si los niños de 10, 12 o 14 años tienen unas instalaciones como las que van a tener para entrenar durante todo el año, el beneficio será enorme. La cantera tendrá un lugar donde practicar su deporte y desarrollarse en unas condiciones adecuadas.

¿Cuánto puede aliviar a las familias tener un circuito en Ibiza?

Cada desplazamiento supone un gasto mínimo de unos 1.000 euros. Si antes tenías que salir dos o tres veces al mes y ahora puedes hacerlo una vez, el ahorro es evidente. El motocross es un deporte caro, pero tener un circuito aquí será un alivio muy importante. Podrás entrenar en unas instalaciones homologadas y no tendrás que salir de Ibiza semana sí y semana no. Y ese ahorro permitirá destinar más recursos a las carreras. Porque donde realmente crecen los pilotos, especialmente los niños, es compitiendo. Un fin de semana de carreras puede enseñarte más que dos meses de entrenamientos. Allí aprenden a gestionar los nervios y adquieren experiencia. En un entrenamiento puedes hacerlo muy bien, pero en una carrera tienes que dar el 110%. Ahí es donde realmente evolucionas.

Si repetimos esta conversación dentro de diez años, ¿qué tendría que haber conseguido el Parc Motor para considerar que ha cumplido su objetivo?

Sobre todo, que cualquier persona que quiera empezar tenga la posibilidad de hacerlo en unas instalaciones como Dios manda. Me gustaría ver dónde están dentro de diez años los niños que ahora tienen diez años. Seguramente habrán subido dos o tres escalones gracias al circuito, a poder entrenar en condiciones y a contar con entrenadores y cursos. Tengo mucha esperanza de que dentro de diez años podamos sentarnos todos muy orgullosos de nuestras instalaciones, de nuestros pilotos y de nuestros motoclubes. Y por eso hay que agradecer todo el esfuerzo que se está haciendo por parte de todos: pilotos, motoclubes, Consell y ayuntamientos.