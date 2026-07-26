Javier Cardona y Mar Ibán Baker se llevan la segunda jornada de la Liga de Acuatlones 2026 de Ibiza

La playa de ses Figueretes se convirtió durante la soleada y calurosa mañana de este domingo en el escenario de una intensa jornada de deporte con la celebración de una nueva edición del Acuatlón Ciudad de Ibiza. La competición, segunda prueba puntuable de la Liga de Acuatlones 2026, registró un récord de participación y reunió a deportistas de diferentes edades y niveles en una jornada marcada por el buen ambiente, el esfuerzo y la promoción del deporte base.

La competición volvió a batir récord de participación, tal y como hiciera en la primera jornada celebrada en la playa de Santa Eulària hace tres semanas, con un total de 123 deportistas, que confirmaron el buen momento que atraviesan los deportes acuáticos en la isla, con una cita que cada año cobra más protagonismo dentro del calendario insular.

Javier Cardona, del AD Ibiza Half Triathlon, y Mar Ibán Baker, también representante del club ibicenco, consiguieron las victorias en las clasificaciones masculina y femenina de la prueba Sprint absoluta. El programa deportivo incluyó, además, competiciones de relevos, una modalidad de tres kilómetros y carreras adaptadas para infantiles, cadetes y las categorías de menor edad.

Javier Cardona cruza la línea de meta y se convierte en el vencedor de la segunda jornada de la Liga de Acuatlones 2026 / Toni Escobar

Mar Ibán Baker logró imponerse con más de tres minutos de ventaja

La cita, organizada por el Club Trideporte e Ibiza Blue Challenge, el Consell Insular de Ibiza, el Ayuntamiento y la Fetrib, comenzó con la disputa de la prueba Sprint, formada por un primer segmento de 2,5 kilómetros de carrera a pie, un kilómetro de natación y un último tramo de otros 2,5 kilómetros de carrera.

Javier Cardona fue el más rápido en la categoría absoluta masculina. El pitiuso completó los tres segmentos con un tiempo de 37:49 y se adjudicó una victoria que le permite sumar importantes puntos para la clasificación de la Liga de Acuatlones 2026. La segunda posición fue para Aritz Rodríguez (Trideporte Club), que cruzó la línea de meta con un registro de 39:29, a poco más de un minuto y medio del vencedor. El podio masculino lo completó Pablo Fernández (AD Ibiza Half Triathlon) tras detener el crono en 40:18.

La ibicenca Mar Ibán Baker celebra el triunfo en la categoría femenina. / Toni Escobar

El AD Ibiza Half Triathlon también celebró la victoria en la competición femenina gracias a la actuación de Mar Ibán Baker. La ibicenca completó el acuatlón en 41:37 y consiguió una ventaja superior a los tres minutos respecto a su principal perseguidora, Leonor Córdova, que terminó en segunda posición con un tiempo de 44:49. La tercera plaza fue para Verónica Pérez, también del AD Ibiza Half Triathlon, que alcanzó la meta en 49:52.

El dúo formado por Rafael Reyes y Abraham Bringue se llevó la prueba de relevos

El programa competitivo también contó con una prueba sobre una distancia de tres kilómetros en la que el deporte base cobró especial protagonismo. En la categoría masculina, Adrián Bonet se hizo con la primera posición después de detener el cronómetro en 21:21. Lluc Bella, segundo con un 21:55, y Marc Serra, tercero con una marca de 22:29, completaron el podio de una prueba que mostró la buena salud de la cantera pitiusa.

En la clasificación femenina, el triunfo correspondió a Nia Moana Freundlieb, que completó el recorrido con una marca de 22:41. En segunda posición llegó Annu Tur con un 26:52, mientras que Diana Gracia llegaría más tarde para cerrar el podio con un tiempo de 29:38.

Después de la prueba Sprint se celebraron las competiciones por relevos y la modalidad supersprint destinada a las categorías infantil y cadete. El dúo conformado por Rafael Reyes y Abraham Bringue (AD Ibiza Half Triathlon) se coronó en la prueba de relevos tras detener el crono en 37:11. La pareja obtuvo una victoria incontestable y cruzó la línea de meta con más de diez minutos de ventaja sobre el tándem formado por José María Magre y José Enrique Torices, que completó la prueba en 48:38. Bernat Sampietro y Abril Costa fueron terceros tras registrar una marca de 50:41.

La próxima cita, el 23 de agosto en Sant Josep

Desde la organización destacaron la importancia de acercar el acuatlón a las nuevas generaciones y de ofrecer competiciones adecuadas para cada etapa de formación. El objetivo no se limita a aumentar el número de participantes, sino también a fomentar desde la infancia valores vinculados al esfuerzo, el compañerismo, el respeto por los rivales y la adquisición de hábitos de vida saludables.

Tras las dos primeras jornadas del campeonato, la Liga de Acuatlones 2026 continuará el próximo 23 de agosto en el municipio de Sant Josep. La tercera prueba del circuito volverá a convocar a deportistas de las categorías absolutas y de menores con el propósito de mantener la elevada participación registrada durante el verano.

La cita de Sant Josep supondrá una nueva oportunidad para que los principales candidatos sigan sumando puntos en la clasificación general. También permitirá dar continuidad al objetivo compartido por clubes, organizadores e instituciones de promocionar el acuatlón y facilitar que cada vez más personas descubran esta disciplina deportiva en la isla de Ibiza.

El próximo 13 de septiembre se llevará a cabo la última y definitiva jornada en la Cala Sant Vicent, donde se decidirán los ganadores absolutos en las diferentes categorías y donde se pondrá el broche a un verano lleno de triatlones, deportividad, emoción y diversión en la isla.