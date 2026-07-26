Eduardo Santolaria y Aitor Ramiro firman una brillante actuación en el Campeonato de Europa de tiro con arco

El tiro con arco ibicenco volvió a estar presente en una de las grandes citas internacionales de la temporada con la participación de Eduardo Santolaria Mercedes y Aitor Ramiro Poley en el European Youth Championships 2026, celebrado en Roma (Italia) del 20 al 25 de julio. Ambos arqueros defendieron los colores de la selección española en la categoría de arco recurvo sub-18, compitiendo en las modalidades individual, por equipos y equipos mixtos.

La mejor actuación individual correspondió a Eduardo Santolaria, que comenzó su participación con un pase directo a la segunda ronda gracias a su posición en la clasificación. Ya en las eliminatorias, superó con autoridad su primer enfrentamiento por 6-0 y volvió a imponerse en dieciseisavos de final por 7-1, alcanzando los octavos de final del Campeonato de Europa. Allí se cruzó con el francés Maël Lamouret, uno de los grandes favoritos al título, cediendo por 6-0 tras un excelente campeonato.

Por su parte, Aitor Ramiro también protagonizó una meritoria actuación. Tras quedar exento de la primera eliminatoria, logró superar los 1/24 de final en un emocionante duelo que se decidió mediante una flecha de desempate, demostrando una gran fortaleza competitiva. Su recorrido finalizó en los 1/16 de final, donde se enfrentó al croata Matija Smaguc, uno de los mejores arqueros de la competición, que terminó imponiéndose.

En la competición por equipos, Eduardo y Aitor formaron el combinado español junto a Rodrigo Palomo Sánchez. España alcanzó los octavos de final, donde se encontró con la potente selección de Georgia, que se llevó la eliminatoria por 6-0.

Especialmente emocionante fue la participación en la prueba de equipos mixtos, donde Eduardo hizo pareja con Sandra Pérez Cumbreras. La dupla española rozó el pase a los cuartos de final en un duelo de enorme igualdad frente a Suiza. El encuentro terminó con empate 4-5, obligando a decidir la clasificación mediante una flecha de desempate. Ambos equipos sumaron 17 puntos, por lo que el pase se resolvió por la proximidad de la flecha al centro de la diana, favoreciendo finalmente al conjunto suizo por escasos centímetros.

Más allá de los resultados, la presencia de los dos deportistas ibicencos en un Campeonato de Europa confirma el excelente momento del tiro con arco pitiuso y recompensa el trabajo realizado durante las últimas temporadas. Competir al máximo nivel continental, frente a los mejores arqueros jóvenes de Europa, supone una experiencia de enorme valor para continuar creciendo deportivamente y consolidarse entre las promesas del tiro con arco español.