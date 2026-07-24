La UE Sant Josep de fútbol sala femenino lucha por no desaparecer tras la modificación del horario de sus entrenamientos: «La gente tiene que dormir porque tiene que trabajar al día siguiente»

El futuro de la UE Sant Josep femenino de fútbol sala atraviesa uno de los momentos más delicados en su breve historia. El equipo que entrena Óscar Ribas se ha visto condicionado por la modificación de los horarios de entrenamiento que el Ayuntamiento de Sant Josep anunció hace algunas semanas para los equipos que se ejercitan en el pabellón polideportivo de Can Guerxo. A partir de ahora, las jugadoras tendrán que entrenar lunes y miércoles de 21 a 23 horas, en lugar de hacerlo los martes y jueves de 19.30 a 21 horas, como venían haciendo en los últimos años.

El club mostró su desacuerdo a través de un comunicado en el que manifestó que "cambiar esa franja horaria hace inviable la continuidad del equipo". "Somos un equipo serio y la gente tiene que ir a dormir porque tiene que trabajar al día siguiente, además de que las chicas tienen que venir desde diferentes puntos de la isla", explica a este diario Ismael Gámez, segundo entrenador del conjunto ibicenco y que tomará las riendas del equipo si el proyecto consigue salir adelante.

Gámez también se mostró decepcionado por ver cómo se ha adelantado la última sesión de entrenamientos previa a los partidos, que se disputan habitualmente los domingos: "Del miércoles al domingo se pierde todo lo que hemos hablado y no sirve prácticamente de nada, porque ya se han olvidado de todos los conceptos", declara.

Una decisión que frena «seis años de crecimiento»

El preparador apunta que, por una parte, entiende la postura del Consistorio, ya que «cada vez hay más equipos de más deportes y más licencias» y cada vez hay una mayor dificultad para cuadrar a los clubes de distintas categorías y deportes en un único recinto deportivo. Sin embargo, Gámez se une a las reclamaciones expuestas en el comunicado emitido por el club y no comparte la decisión tomada por la Administración municipal: "No queremos que nos quiten lo que ya teníamos por los años que ha costado tener un pabellón para un equipo que llevaba seis años creciendo y demostrando que, con trabajo y esfuerzo, el deporte femenino puede alcanzar la excelencia".

La única alternativa ofrecida por el Ayuntamiento de Sant Josep para resolver esta problemática es la de entrenar en las pistas polideportivas de es Cubells, lugar que no convence al club: "Ni siquiera es una pista homologada. No tiene exactamente las mismas medidas y la superficie no tiene absolutamente nada que ver con lo que luego nos vamos a encontrar cuando compitamos. Es un paso atrás", advierte el técnico de la UE Sant Josep.

Aunque el rechazo del equipo a la modificación de los horarios no influirá en la decisión del Consistorio, Gámez asegura que "la decisión de intentar adaptarse" a ellos "está tomada" y que se buscarán continuar pese "a que todo esté en el aire ahora mismo", explica. El cuerpo técnico de la UE Sant Josep tendrá hasta octubre -cuando arranque la competición- para estructurar una plantilla que logre adecuarse a las nuevas condiciones marcadas por el Ayuntamiento, con el objetivo de evitar un fatídico final que provocaría la desaparición de las actuales campeonas de Baleares y de una de las mayores referentes del archipiélago en tan solo seis años de historia.