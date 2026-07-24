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Ciclismo

Team Polti VisitMalta y Alimco-Campagnolo repetirán en la Vuelta Cicloturista a Ibiza

Los dos equipos cerrarán de nuevo su temporada en la isla y participarán en la prueba, que se celebrará del 9 al 12 de octubre

Integrantes de la formación Alimco pedalean durante una etapa de la edición del año pasado.

Integrantes de la formación Alimco pedalean durante una etapa de la edición del año pasado. / Vuelta Cicloturista.

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Juan López

Ibiza

La Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo continúa incorporando nombres destacados a su próxima edición. El Team Polti VisitMalta y el Alimco-Campagnolo volverán a participar en la cita ibicenca, que se celebrará del 9 al 12 de octubre, y en la que ambas formaciones pondrán el broche final a su temporada.

El Team Polti VisitMalta regresará a una Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo en la que ha participado de manera habitual durante las últimas ediciones. La formación, integrada en el pelotón profesional, volverá a estar representada en la isla en uno de sus tradicionales encuentros de final de temporada.

Junto al conjunto italiano estará el Alimco-Campagnolo, formado por doce ciclistas y centrado en la formación y el crecimiento deportivo de jóvenes talentos. Su participación permitirá que las nuevas generaciones vuelvan a compartir carretera y experiencias con corredores profesionales y aficionados llegados desde diferentes puntos.

Un punto de encuentro entre profesionales, promesas y aficionados

La presencia de los dos equipos refuerza la estrecha relación que mantienen con una prueba que se ha consolidado como un punto de encuentro entre ciclistas profesionales, jóvenes promesas y aficionados. Después de un intenso año de competición, sus integrantes podrán disfrutar del ciclismo desde una perspectiva diferente, compartir kilómetros con el resto de participantes y recorrer algunos de los lugares más emblemáticos de la isla.

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La presencia del Team Polti VisitMalta y el Alimco-Campagnolo refleja una de las principales señas de identidad de la Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo: la convivencia entre los distintos niveles del ciclismo. Durante cuatro jornadas, las carreteras ibicencas serán el escenario de una experiencia en la que la competición cederá protagonismo al compañerismo, el disfrute y la pasión compartida por el ciclismo.

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