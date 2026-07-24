Team Polti VisitMalta y Alimco-Campagnolo repetirán en la Vuelta Cicloturista a Ibiza

La Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo continúa incorporando nombres destacados a su próxima edición. El Team Polti VisitMalta y el Alimco-Campagnolo volverán a participar en la cita ibicenca, que se celebrará del 9 al 12 de octubre, y en la que ambas formaciones pondrán el broche final a su temporada.

El Team Polti VisitMalta regresará a una Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo en la que ha participado de manera habitual durante las últimas ediciones. La formación, integrada en el pelotón profesional, volverá a estar representada en la isla en uno de sus tradicionales encuentros de final de temporada.

Junto al conjunto italiano estará el Alimco-Campagnolo, formado por doce ciclistas y centrado en la formación y el crecimiento deportivo de jóvenes talentos. Su participación permitirá que las nuevas generaciones vuelvan a compartir carretera y experiencias con corredores profesionales y aficionados llegados desde diferentes puntos.

Un punto de encuentro entre profesionales, promesas y aficionados

La presencia de los dos equipos refuerza la estrecha relación que mantienen con una prueba que se ha consolidado como un punto de encuentro entre ciclistas profesionales, jóvenes promesas y aficionados. Después de un intenso año de competición, sus integrantes podrán disfrutar del ciclismo desde una perspectiva diferente, compartir kilómetros con el resto de participantes y recorrer algunos de los lugares más emblemáticos de la isla.

La presencia del Team Polti VisitMalta y el Alimco-Campagnolo refleja una de las principales señas de identidad de la Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo: la convivencia entre los distintos niveles del ciclismo. Durante cuatro jornadas, las carreteras ibicencas serán el escenario de una experiencia en la que la competición cederá protagonismo al compañerismo, el disfrute y la pasión compartida por el ciclismo.