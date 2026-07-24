Santi Paz se despide del Class Sant Antoni

Santi Paz no continuará en el Class Sant Antoni. Así lo ha anunciado la entidad sanantoniense en un comunicado en el que ha querido despedirse del alero gallego, que buscará nuevos retos deportivos tras haber jugado la última temporada con el equipo ibicenco. Paz se quedó a las puertas del ascenso a la Primera FEB con la elástica portmanyí y participó en 36 partidos oficiales con el conjunto isleño, con el que promedió casi 20 minutos en la pista.

El exjugador del Class firmó 7,8 puntos por duelo, 5,1 rebotes y casi 1 asistencia. Su acierto fue del 54,3% en los tiros de dos, del 29,3% en los triples y del 56,1% en los libres. Desde el club quisieron agradecer al jugador por «su profesionalidad e implicación» en un proyecto deportivo que cada vez va tomando más forma y que buscará, un año más, pelear por el ascenso a Primera FEB.