Dani Ortiz, portero de Ibiza, completa la portería de la Peña Deportiva

La Peña Deportiva continúa incorporando nuevas piezas a su plantilla con el objetivo de afrontar la próxima temporada en Segunda RFEF de la mejor forma. El club santaeulaliense ha anunciado este viernes la incorporación de Dani Ortiz como nuevo jugador de su primera plantilla. El portero ibicenco, nacido en la isla en 2007, completa la nómina de guardametas del conjunto de Santa Eulària para la temporada 2026/2027.

Ortiz llega al primer equipo después de formarse en las categorías inferiores de varios clubes de la isla, entre ellos la PE Sant Jordi, la UD Ibiza y la SD Portmany. Pese a su juventud, la entidad destaca del futbolista sus ganas, ilusión y compromiso, por lo que el guardameta afrontará así una nueva etapa en su carrera deportiva defendiendo la portería del conjunto peñista.

La llegada del cancerbero se suma a la de Edu Frías, que fue el primer fichaje anunciado por la entidad blanquilla para ocupar la portería y que será su principal competidor por la titularidad bajo los palos en la próxima campaña. Ortiz se convierte así en la sexta incorporación de la Peña Deportiva tras Frías, Juanmi Heredero, Dani Sancho, Joan Marí y Juan Silva, y echa el cierre a una portería que estará bien custodiada hasta el próximo verano.