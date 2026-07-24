Es Cubells brilla en el Campeonato de Ibiza y Formentera de tiro con arco

El campo de Tir amb Arc des Cubells fue el pasado domingo escenario del Campeonato de Ibiza y Formentera de Aire Libre 2026, una competición que reunió a los principales arqueros de las Pitiusas y que estuvo marcada por la igualdad, la emoción en las eliminatorias y el buen ambiente entre deportistas, técnicos y familiares.

Los representantes del Club de Tir amb Arc Es Cubells, S’Arc d’Eivissa y el Club de Tir amb Arc Formentera protagonizaron destacadas actuaciones en las diferentes modalidades y categorías. La entidad anfitriona sobresalió especialmente al conquistar cinco títulos y copar por completo varios podios.

En recurvo U13 mixto, Noa Ruiz, de S’Arc d’Eivissa, se proclamó campeona por delante de Juan López, del Club de Tir amb Arc Formentera, e Iris Cotaina, de Es Cubells. El club formenterense firmó un doblete en recurvo U15 hombre, categoría en la que Hugo Alejandro Manrique se adjudicó el campeonato y Víctor López terminó segundo. Pau Altadill, de S’Arc d’Eivissa, completó el podio.

María Valente y Ainhoa Retamal se imponen en recurvo U15 y U18

En recurvo U15 femenino, María Valente, representante de Es Cubells, logró la victoria después de completar una sobresaliente ronda de 653 puntos. Aina Sangonzalo y Emma Moya, ambas de S’Arc d’Eivissa, ocuparon la segunda y la tercera posición, respectivamente. Ainhoa Retamal, de S’Arc d’Eivissa, se impuso en recurvo U18 femenino, seguida por Adrianna García, de Es Cubells, y Carla Costa, también de S’Arc.

Es Cubells dominó por completo la categoría recurvo U18 masculino, en la que sus deportistas ocuparon las tres posiciones de honor. Jason Antonio Ferrer se proclamó campeón, Gabriel Valente consiguió el subcampeonato y Mateu Ribas fue tercero. La entidad anfitriona también copó el podio de Compuesto Absoluto Mujer. Cristina Planells se adjudicó el título, mientras que Paula Hidalgo y Natalia Riera terminaron segunda y tercera, respectivamente.

Yasmin Clara Costa se llevó el ArcoIbiza Mixto

En compuesto absoluto masculino, Juan Carlos Cornelis, de Es Cubells, se impuso tras una intensa lucha por las medallas. Rubén Martínez, de S’Arc d’Eivissa, consiguió la segunda plaza y Gandolfo Spagnuolo, del Club de Tir amb Arc Formentera, completó el podio. Pere Cincunegui, de S’Arc d’Eivissa, se proclamó campeón de recurvo absoluto mixto. Su compañera Pilar Pascual finalizó segunda, mientras que Ahmed El Bouzrati, del club formenterense, obtuvo la tercera posición.

El último pleno de Es Cubells llegó en ArcoIbiza Mixto. Yasmín Clara Costa conquistó la victoria por delante de Filadelfo Amato y Pedro Costa, que cerraron un podio íntegramente formado por representantes del club anfitrión.

El campeonato volvió a evidenciar el crecimiento del tiro con arco en Ibiza y Formentera y el trabajo desarrollado por los clubes pitiusos en la formación de sus deportistas. La competición se desarrolló en un ambiente de deportividad y compañerismo, con duelos decididos en el último momento.