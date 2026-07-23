Sant Antoni completa las mejoras en las cubiertas de la piscina municipal y el acceso al gimnasio de Can Coix

El Ayuntamiento de Sant Antoni continúa avanzando en el proyecto de mejora de la impermeabilización de las cubiertas de varias instalaciones deportivas municipales, actuación que cuenta con una inversión de 906.290 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de ocho meses.

Las obras ya han finalizado en las cubiertas de la piscina municipal y en el tramo de acceso al gimnasio y a las salas polivalentes del complejo deportivo de Can Coix. Los trabajos prosiguen actualmente en el polideportivo de ses Païsses y en la sala deportiva de Sant Rafel, mientras que esta semana han comenzado las primeras intervenciones en el bar del campo municipal de fútbol de Sant Antoni.

La concejala de Obras Públicas, Neus Mateu, y el concejal de Deportes, Daniel Sánchez, han visitado durante las últimas semanas las diferentes instalaciones para comprobar sobre el terreno el avance de las actuaciones. El proyecto tiene como principal objetivo resolver los problemas de impermeabilización detectados en varios edificios de titularidad municipal y mejorar sus condiciones de seguridad, comodidad y funcionalidad para deportistas, clubes y usuarios.

La actuación será una de las principales inversiones previstas para este año

Entre las actuaciones previstas se encuentran la sustitución de canalones de drenaje y bajantes, la restauración de elementos constructivos como aleros y chapas de cubierta y la instalación de líneas de vida para reforzar la seguridad durante las tareas de mantenimiento e inspección.

También se están colocando nuevos sistemas de impermeabilización adaptados a las características de cada edificio. Los trabajos incluyen, además, la retirada temporal de las placas solares existentes y su posterior recolocación para garantizar su correcta instalación y evitar daños sobre las nuevas cubiertas.

La intervención constituye una de las principales inversiones previstas este año por el área municipal de Deportes y forma parte del plan de mejora y modernización de las infraestructuras deportivas de Sant Antoni. A este proyecto se suman otras actuaciones incluidas en el presupuesto municipal de 2026, como la reforma integral del pabellón Quartó de Portmany y la renovación de las gradas del campo municipal de fútbol de Sant Antoni.