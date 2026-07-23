Paquito Navarro, número 9 del ranking FIP: «Quiero volver a jugar un Mundial y estar entre los ocho mejores»

Cuando mira al niño que empezó a jugar al pádel, ¿qué parte de aquel Paquito Navarro sigue intacta y qué ha tenido que aprender o dejar atrás para convertirse en el profesional que es hoy?

Lo que sigue intacto son las ganas de competir y lo mucho que disfruto jugando torneos y partidos. Eso sigue intacto. Sigo disfrutando muchísimo de las victorias y me sigo enfadando muchísimo con las derrotas. ¿Qué he dejado atrás? Pues que, un poco, ha dejado de ser un hobby para convertirse en un trabajo. Vivir de esto también requiere esfuerzo, trabajo y constancia. Aunque soy consciente de que me dedico a lo que me gusta y me encanta, también tiene sus esfuerzos.

En 2019 alcanzó por primera vez el número uno junto a Lebrón. Desde fuera parecía la culminación de toda una carrera, pero ¿cómo lo vivió desde dentro?

Para mí el número uno en 2019 fue más un alivio que una alegría. Tenía 30 años y llevaba cuatro, cinco o seis años buscando ese número uno siendo pareja número dos. Poder alcanzarlo fue, fíjate, un alivio. Luego lo retuve el tiempo que pude, que fue todo 2019 y un poquito de 2020. Por suerte, han sido muchos años los que he podido dedicarme a esto. Como digo, y mis amigos se meten conmigo, son casi 20 años sin trabajar (risas). Ahora estoy disfrutando de los últimos coletazos, que ya no me quedan tantos.

¿Cuál ha sido la derrota, la lesión o la decisión de pareja que más ha cambiado su carrera, aunque quizá el público no la identifique como uno de sus grandes puntos de inflexión?

El Mundial de Menores sub-18. Nunca había sido campeón del mundo en Menores y, justo en ese Mundial, frente a las mejores parejas y cuando menos me lo esperaba, conseguimos el premio José García y yo. Aquello me hizo comprobar que el esfuerzo y la constancia tienen recompensa y me llevó a pensar que podía intentar dedicarme a este deporte y vivir de él.

Paquito Navarro. / Vicent Marí

Ha compartido pista con compañeros de estilos y personalidades muy diferentes. ¿Qué ha descubierto sobre su propio juego y sobre su carácter gracias a esos cambios de pareja?

He descubierto que soy un tío muy competitivo y muy exigente. Aunque tengo muchas cosas que pulir, siempre he intentado sacar el máximo beneficio de mis compañeros. Al final, esto es una sociedad, una empresa, y tiene que dar beneficios. Hay que sacar el máximo rendimiento de tu compañero y buscar que la pareja funcione.

Ahora ha vuelto a compartir pareja con Martín Di Nenno, con quien ya vivió una etapa importante de su carrera. ¿Qué queda de aquella primera pareja y qué han tenido que reinventar para competir juntos en el pádel actual?

Queda que sigue habiendo un gran feeling, tanto dentro como fuera de la pista. Martín me parece un tío excepcional y creo que ambos nos sentimos muy cómodos jugando juntos. Tenemos que mejorar porque el deporte evoluciona y cambia. Tenemos que incorporar quizá un poquito más de agresividad a nuestro juego para terminar de ser competitivos y poder volver a tocar alguna final y, por qué no, ganar algún torneo.

Después de haber sido número uno, ¿cómo se construye una nueva ambición? ¿Qué objetivo le motiva hoy que quizá no le motivaba cuando estaba persiguiendo la cima?

Soy consciente de que los tiempos cambian, de que el tiempo pasa para todo el mundo y que, con 37 años, quizá no pueda aspirar a lo mismo que cuando tenía 27. Pero ahora mismo mi ambición es volver a jugar un Mundial con la selección española absoluta y volver a meterme en el Masters Final, lo que significa estar entre las ocho mejores parejas. Creo que sería otro momento maravilloso.

Con 37 años y todavía entre los diez mejores del mundo, ¿qué hace hoy mejor que en su mejor momento físico y qué aspecto de la competición le exige ahora más trabajo?

Ahora me cuido más. Cuido más la alimentación, mi cuerpo, estiro, caliento y hago más ejercicio físico específico para el pádel. ¿Qué tengo que cambiar? Creo que tengo que adaptarme a un momento en el que el juego es cada vez más rápido. Cambiar un poco la táctica o la técnica por potencia me está costando un poco, pero es el pádel que se lleva hoy. Como te he dicho, adaptarse o morir.

Se habla mucho del ‘Paquito Showman’, de su carácter y de su conexión con la grada. ¿Cuándo aprendió a utilizar esa emoción a su favor y en qué momentos le ha podido jugar en contra?

Como soy un jugador pasional, a veces me ha jugado en contra y otras a favor. Creo que me ha ayudado casi siempre porque, por suerte, tengo al público a favor en la mayoría de las ocasiones. Los tengo bien engañados a todos (risas). Es verdad que esa pasión que llevo dentro a veces me ha hecho irme un poco del partido o distraerme más de lo necesario, pero, por regla general, creo que me ha beneficiado más que perjudicado.

Viene a impartir un clínic aquí, en Can Pádel. Más allá de enseñar una bandeja, una volea o un remate, ¿qué parte de su mentalidad le gustaría transmitir a los jóvenes que le están viendo?

Simplemente, el amor por este deporte y la pasión. En definitiva, quiero que echen un buen rato y disfruten, que para eso está el pádel: para pasar un buen rato y luego tomarse la cervecita de después.

Si pudiera organizar en Can Pádel un partido que resumiera su trayectoria, eligiendo a un compañero de los que ha tenido y a dos rivales, ¿con quién se quedaría?

Jugaría quizá con Lebrón, que fue con el que llegué a lo más alto, y jugaría contra Di Nenno y Juan Martín.