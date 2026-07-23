Las obras de las nuevas pistas de tierra batida de Ibiza, en Can Misses, entran en su recta final

Las obras de las tres nuevas pistas de tierra batida de Can Misses afrontan ya sus últimos detalles antes de su próxima puesta en funcionamiento. Aunque las previsiones apuntaban a que la recepción de la obra tendría lugar el pasado 15 de julio, lo cierto es que habrá que esperar algunos días para presenciar las instalaciones ya terminadas.

La intervención, impulsada por el Ayuntamiento de Ibiza y enmarcada en el plan 'Eivissa, ciutat de l'esport', supone una "transformación integral" de este espacio deportivo y permitirá a la ciudad disponer de unas instalaciones modernas y homologadas para albergar competiciones oficiales, apuntan desde el equipo de gobierno municipal.

El proyecto, adjudicado a Hermanos Parrot por 1.305.891 euros (IVA incluido), ha permitido sustituir las antiguas pistas de hormigón por tres nuevas superficies de tierra batida. Además, la actuación incorpora una grada, vestuarios, una pista de minitenis y diferentes espacios auxiliares destinados a mejorar los servicios ofrecidos a deportistas y usuarios.

La construcción de estas nuevas pistas se enmarca en el proyecto que maneja el Consistorio para crear un nuevo Mercat Nou y reformar toda la zona que rodea a esta instalación y al Parque de la Paz. El futuro mercado se levantará en el terreno que ocupa desde hace décadas en Club de Tenis Ibiza y las antiguas pistas de baloncesto, espacio que ahora se utiliza como aparcamiento público.

Las nuevas instalaciones en el barrio de Can Misses abarcan una superficie superior a los 5.000 metros cuadrados y se han diseñado para favorecer su integración en el entorno. Los distintos espacios estarán conectados mediante recorridos accesibles entre los pinos, con el objetivo de facilitar la movilidad dentro del recinto. Con los trabajos ya en su fase final, las nuevas pistas de Can Misses se preparan para recibir próximamente sus primeros partidos y reforzar la oferta de instalaciones deportivas de la ciudad.