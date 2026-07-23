Baloncesto | Segunda FEB
Nikola Zizic no renueva con el Class Sant Antoni
El pívot montenegrino, que llegó el curso pasado al equipo sanantoniense, no continuará en el club ibicenco en la temporada 26-27.
Participó en 36 partidos oficiales con los isleños, a los que aportó una media de 7,6 puntos por encuentro y 4,8 rebotes.
Nikola Zizic no continuará en el Class Bàsquet Sant Antoni en la nueva temporada 26-27. El pívot montenegrino, que llegó el pasado verano al equipo ibicenco, se despide después de una campaña en la que contribuyó activamente para pelear por los logros de los isleños, que se quedaron sin ascenso a Primera FEB por tercera campaña consecutiva.
Zizic participó en 36 partidos oficiales con el Class Sant Antoni, promediando casi 17 minutos en pista. Acabó con una aportación de 7,6 puntos por encuentro y 4,8 rebotes. Sus porcentajes de acierto fueron del 52,3% en los tiros de dos y del 63,2% en los libres. Su valoración media fue de 9,3.
La salida del montenegrino del CB Sant Antoni se suma a las del antiguo técnico, Josep Maria Berrocal, y los jugadores Gerard Blat, Javi Rodríguez, Emil Stoilov y Jeff Solarin, en la confección de una plantilla q plantilla que afrontará una temporada más en Segunda FEB con el objetivo del ansiado ascenso a la segunda categoría del baloncesto español.
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