Nicolò Napoli conquista la primera Liga Chess Amics tras cinco jornadas en Ibiza

La primera edición de la Liga de Ajedrez Chess Amics finalizó el pasado domingo con la celebración del I Torneo de Ajedrez Es Clot, quinta y última jornada de un circuito que ha llevado el ajedrez federado por diferentes puntos de la ciudad de Ibiza.

El maestro FIDE italiano Nicolò Napoli se proclamó campeón de la primera Liga Chess Amics. La segunda posición fue para el ajedrecista albanés afincado en Ibiza Agim Azizaj, mientras que el joven colombiano y monitor de base Brahian Alejandro Guevara completó el podio con la tercera plaza.

La Asociación de Vecinos de Es Clot ejerció como anfitriona de la prueba definitiva, promovida por los actuales responsables del Club Ajedrez Ibiza 64, Sara Sierra y Marc Colom. La competición se desarrolló en el parque de la Paz entre las 10 y las 13.30 horas y reunió a un total de 36 ajedrecistas federados.

Una liga con más de 200 ajedrecistas y 600 partidas disputadas

Los participantes disputaron seis rondas mediante el sistema suizo, con un ritmo de juego de diez minutos por jugador y un incremento de cinco segundos por movimiento. Los resultados de esta última cita terminaron de definir los puestos de honor de la clasificación general. Además del torneo federado, la organización habilitó una zona destinada a partidas amistosas gracias al apoyo del restaurante Illusions Pools, que también colaboró en la logística del evento.

A lo largo de sus cinco jornadas, la Liga Chess Amics ha congregado a alrededor de 200 ajedrecistas y ha permitido disputar más de 600 partidas durante cerca de 30 horas de competición a ritmo rápido. Los torneos han sido válidos para el ranking internacional de rápidas, el denominado ELO FIDE, ofreciendo especialmente a los jugadores más jóvenes la posibilidad de adquirir experiencia y mejorar su nivel competitivo.

El circuito ha contado con la colaboración de cinco entidades sin ánimo de lucro: la Asociación Casino de Es Moll, la Asociación Cultural Ebusus y las asociaciones de vecinos de La Marina, Figueretes y Es Clot. Cada una de ellas ha acogido una de las jornadas celebradas en distintos espacios de la ciudad.

La entrega de premios estuvo encabezada por Sara Sierra y Marc Colom y contó con la presencia de representantes de la Asociación de Vecinos de Es Clot, de la gerencia de Illusions Pools y del área de patrocinios de Vibra Hotels, patrocinador del ajedrez base del Club Ajedrez Ibiza 64.