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Mon Petit Royal conquista el Premi Associació del Trot Eivissenc en Sant Rafel

El ejemplar conducido por Daniel Guasch se impone en la carrera principal de la jornada con un registro de 1’21’’4, mientras que Kalenji Pla, J’Un Nuage Star y Just Be Yourself completan el cuadro de ganadores

Mon Petit Royal con D. Guasch fueron los protagonistas de la jornada imponiéndose en la prueba destinada para socios.

Mon Petit Royal con D. Guasch fueron los protagonistas de la jornada imponiéndose en la prueba destinada para socios. / Joan Costa Guasch

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Juan López

Ibiza

Mon Petit Royal, con Daniel Guasch en las riendas, se adjudicó el Premi Associació del Trot Eivissenc, la carrera más destacada de la jornada celebrada el pasado sábado en el hipódromo de Sant Rafel. La reunión estuvo formada por cuatro pruebas, todas ellas disputadas sobre una distancia de 2.100 metros y con salida mediante autostart.

En la prueba principal, reservada a ejemplares nacionales, Mon Petit Royal se llevó la victoria con un tiempo de 1'21"4. El ganador mantuvo un ajustado duelo con Maldiva des Puig, conducida por Jorge Ginard, que cruzó la meta en segunda posición con un registro de 1’21’’5, mientras que la tercera plaza fue para Lindy Hop CX y Juan Francisco Planells, con 1’21’’6.

La jornada comenzó con el Premi Izoard Vedaquais, también de modalidad nacional. Kalenji Pla, con Antonio Prats, fue el vencedor con un tiempo de 1’18’’7. Emre Winner, conducido por Carlos Riera, terminó segundo con el mismo registro, mientras que Luxury Plus fue tercero con 1’19’’0.

J’Un Nuage Star firmó la mejor reducción kilométrica de la jornada

La segunda carrera, el Premi Idao de Tillard, dejó el mejor tiempo de toda la reunión. J’Un Nuage Star, con José Luis Torres, dominó la prueba internacional con un registro de 1’18’’2. Jaded RS finalizó segundo con 1’20’’0 y Fairway la Vitard fue tercero con 1’20’’1.

Por su parte, Just Be Yourself se impuso en el Premi Horsy Dream bajo la conducción de Adrián Escandell. El ejemplar francés completó la carrera con un tiempo de 1’18’’3, por delante de Apparizione Mail, que firmó una reducción kilométrica de 1’19’’1. Iohdeco TF terminó tercero con 1’19’’2.

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La victoria de Mon Petit Royal puso el broche a una nueva jornada de trote en Sant Rafel, marcada por la igualdad en la carrera principal y por los rápidos registros conseguidos en las pruebas internacionales.

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