Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Residuos en IbizaSucesos en IbizaInvestigación en IbizaCruceros en Ibiza
instagramlinkedin

Fútbol | Segunda RFEF

Dani Sancho, nuevo fichaje para reforzar el ataque de la Peña Deportiva

El delantero navarro, con experiencia en Primera RFEF, llega a Santa Eulària para apuntalar el ataque blanquillo de cara a la temporada 2026/2027

La Peña Deportiva anuncia el fichaje de Dani Sancho.

La Peña Deportiva anuncia el fichaje de Dani Sancho. / Peña Deportiva

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Juan López

Ibiza

La Peña Deportiva ha anunciado en la mañana de este jueves el fichaje del delantero navarro Dani Sancho, de cara a la estructuración de su plantilla para la temporada 2026/2027. El ariete llega a Santa Eulària con el objetivo de reforzar el frente ofensivo del conjunto peñista y ser una de las principales puntas de lanza en el ataque santaeulaliense.

Nacido en Pamplona en 2002, Sancho cuenta con experiencia en diferentes categorías del fútbol nacional. A lo largo de su trayectoria ha defendido las camisetas del Subiza, el Estepona y la SD Logroñés, además de formar parte durante varias temporadas de Osasuna Promesas, con el que compitió en Primera RFEF.

Noticias relacionadas y más

El nuevo atacante de la Peña Deportiva destaca por su intensidad, compromiso y capacidad de lucha. La Peña Deportiva confía en que estas cualidades, unidas a su ambición por continuar creciendo como futbolista, le permitan aportar energía y peligro al ataque del equipo en una temporada que se antoja ilusionante para los ibicencos en Segunda RFEF.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents