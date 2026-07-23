Dani Sancho, nuevo fichaje para reforzar el ataque de la Peña Deportiva

La Peña Deportiva ha anunciado en la mañana de este jueves el fichaje del delantero navarro Dani Sancho, de cara a la estructuración de su plantilla para la temporada 2026/2027. El ariete llega a Santa Eulària con el objetivo de reforzar el frente ofensivo del conjunto peñista y ser una de las principales puntas de lanza en el ataque santaeulaliense.

Nacido en Pamplona en 2002, Sancho cuenta con experiencia en diferentes categorías del fútbol nacional. A lo largo de su trayectoria ha defendido las camisetas del Subiza, el Estepona y la SD Logroñés, además de formar parte durante varias temporadas de Osasuna Promesas, con el que compitió en Primera RFEF.

El nuevo atacante de la Peña Deportiva destaca por su intensidad, compromiso y capacidad de lucha. La Peña Deportiva confía en que estas cualidades, unidas a su ambición por continuar creciendo como futbolista, le permitan aportar energía y peligro al ataque del equipo en una temporada que se antoja ilusionante para los ibicencos en Segunda RFEF.