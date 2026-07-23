Fútbol | Segunda RFEF
Dani Sancho, nuevo fichaje para reforzar el ataque de la Peña Deportiva
El delantero navarro, con experiencia en Primera RFEF, llega a Santa Eulària para apuntalar el ataque blanquillo de cara a la temporada 2026/2027
La Peña Deportiva ha anunciado en la mañana de este jueves el fichaje del delantero navarro Dani Sancho, de cara a la estructuración de su plantilla para la temporada 2026/2027. El ariete llega a Santa Eulària con el objetivo de reforzar el frente ofensivo del conjunto peñista y ser una de las principales puntas de lanza en el ataque santaeulaliense.
Nacido en Pamplona en 2002, Sancho cuenta con experiencia en diferentes categorías del fútbol nacional. A lo largo de su trayectoria ha defendido las camisetas del Subiza, el Estepona y la SD Logroñés, además de formar parte durante varias temporadas de Osasuna Promesas, con el que compitió en Primera RFEF.
El nuevo atacante de la Peña Deportiva destaca por su intensidad, compromiso y capacidad de lucha. La Peña Deportiva confía en que estas cualidades, unidas a su ambición por continuar creciendo como futbolista, le permitan aportar energía y peligro al ataque del equipo en una temporada que se antoja ilusionante para los ibicencos en Segunda RFEF.
- Ibiza y Formentera vibran con el segundo Mundial de España
- Dónde ver la final del Mundial entre España y Argentina en Ibiza
- Marga Míguez, de Sant Antoni al Atlético de Madrid con solo 15 años: 'Me encantaría debutar en el Metropolitano, pero hay que ir poco a poco
- Marga Míguez, futbolista de Ibiza, ficha por el Atlético de Madrid
- Agustín Ribas, presidente del Motoclub de Formentera i Eivissa: 'El Parc Motor puede convertir a Ibiza en un referente europeo
- ¿Quieres ver la final del Mundial? Este será el municipio de Ibiza que instalará una pantalla gigante
- Álvaro Calderón y Andrea Romero firman un doblete de oro en Es Pujols
- La natación pitiusa se cita con la élite nacional en el Campeonato de España Junior