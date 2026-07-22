Fútbol | Segunda RFEF
Nico Ortiz continuará un año más como jugador de la Peña Deportiva
La entidad de Santa Eulària anuncia la renovación del lateral, una de las piezas clave del equipo que logró el ascenso a Segunda RFEF
Buenas noticias para la Peña Deportiva, que continúa dando forma a su plantilla mientras sigue mirando de reojo al mercado de fichajes para armar un equipo competitivo en su regreso a Segunda RFEF. El conjunto de Santa Eulària anunció este miércoles la renovación de Nico Ortiz, que continuará una temporada más bajo las órdenes de Ramiro González.
Ortiz llegó a Ibiza el pasado verano procedente del Águilas y rápidamente se convirtió en una pieza imprescindible para el conjunto peñista. El lateral disputó la pasada campaña un total de 36 partidos, en los que además logró marcar cuatro goles, unos números que le han servido para ganarse la continuidad en el proyecto que afrontará el reto de competir de nuevo en la categoría de bronce.
Con su renovación, la Peña Deportiva mantiene a uno de los futbolistas que fueron protagonistas del ascenso y asegura experiencia y continuidad en una plantilla que poco a poco va tomando forma de cara a una temporada en la que el objetivo será consolidarse en Segunda RFEF.
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