Marga Míguez, jugadora del Atlético de Madrid: «Me encantaría debutar en el Metropolitano, pero hay que ir poco a poco»

¿Qué sintió cuando le comunicaron que el Atlético de Madrid estaba cerca de cerrar su fichaje y que iba a incorporarse a su cantera?

Fue una alegría y un orgullo saber que podía representar a un club tan importante como es el Atlético de Madrid.

¿En qué momento se dio cuenta de que el fichaje iba en serio?

El día en que mis padres se sentaron conmigo y me lo contaron ya dije: «Esto es en serio». Es algo que se ha ido gestando a lo largo de toda la temporada.

¿Desde qué edad lleva en la SD Portmany?

Empecé a jugar con cuatro años en la SD Portmany. Llevo allí 11 años.

¿Qué supone para usted dar este salto después de 11 años entrenando en el Portmany?

Es un salto muy grande, pero estoy orgullosa porque así la SD Portmany también coge buenas referencias y demuestra que tiene una buena cantera. Es un orgullo partir de un equipo pequeño como la SD Portmany y dar un salto tan grande como es el Atlético de Madrid.

Imagen de Marga Míguez / Vicent Marí

¿Qué cree que ha aprendido durante todos estos años en la SD Portmany y en el fútbol de Ibiza que le ha ayudado a llegar tan lejos?

A disfrutar del fútbol, que es lo más importante. También a tener compañerismo y a dar lo mejor de mí en cada entrenamiento y en cada partido.

Con apenas 15 años ha sido capitana de la Selección Balear y ha estado en convocatorias con la Selección Española. ¿Cómo se vive siendo tan joven y estando ya en el radar de algunos de los mejores equipos de España?

Es sorprendente. Yo a veces lo pienso y tampoco me lo creo mucho, pero es una alegría (risas).

Imagino que todo esto también le anima a seguir entrenando y trabajando duro.

Por supuesto. Es una motivación para mí y esto solo hace reafirmarme en que estoy haciendo las cosas bien, pero no me puedo relajar. Tengo que seguir entrenando y dando lo mejor de mí.

¿Qué le han dicho su familia y sus amigos ante este cambio?

Todos están muy orgullosos porque saben lo mucho que me he esforzado y la dedicación que tengo cada día.

Ahora se irá a vivir a Madrid. ¿Qué es lo que más ilusión le hace de esta nueva etapa y qué es lo que más respeto o vértigo le da?

Tengo muchas ganas de irme, sobre todo por jugar al fútbol y por seguir adelante. Lo que más vértigo me da es que, quiera o no, llevo 11 años en el mismo equipo y es un cambio complicado. Pero estoy dispuesta a afrontar esos cambios para seguir adelante y mejorar. Voy a ir allí para aprender todo lo posible.

¿Qué espera encontrar en el Atlético de Madrid y qué objetivos personales se marca para su primera temporada?

Mi objetivo principal es llegar al nivel en el que están las chicas y mejorar todo lo posible.

¿Se imaginaría debutando algún día en el Metropolitano con el primer equipo?

Hombre, me encantaría pensando en el largo plazo, pero hay que tener los pies en la tierra e ir poco a poco. Hay que construir un camino y eso se hace poco a poco. No tienes que ir directamente al final. Pero sí que me lo imagino. Creo que, esforzándome mucho y trabajando día a día, puedo conseguirlo.

Marga Míguez hace una parada / Vicent Marí

Parece que hay mucho talento futbolístico en la isla. ¿Usted qué cree?

Sí, tienes razón. Por mucho que se diga que es una isla pequeña, yo siempre he dicho que en el deporte la gente de Ibiza siempre lucha mucho.

¿Considera que falta algo en la isla para que los deportistas tengan más oportunidades o cree que con lo que hay es suficiente?

Al ser una isla, la gente está un poco cerrada a lo que hay aquí. También es bueno salir y disfrutar de la calidad que hay en otros sitios para poder mejorar.

Si pudiera volver atrás y hablar con la Marga que empezó a jugar al fútbol en Sant Antoni con cuatro años, ¿qué le diría?

Que disfrute mucho, que siga esforzándose como ha hecho siempre, que siga adelante, que nunca baje la cabeza y que confíe en sí misma.

¿Qué sueños le gustaría cumplir en el futuro como futbolista?

El primero, obviamente, ganar un trofeo importante, como una Champions League o un Mundial.

¿Hay alguna jugadora del Atlético de Madrid o de cualquier otro equipo en la que se fije especialmente o que tenga como referente?

Lola Gallardo y Misa.

¿Cómo se imagina tu primer entrenamiento y su llegada al Atlético de Madrid?

El vestuario ya va a ser diferente porque son chicas y habrá un ambiente distinto al que estoy acostumbrada, ya que ahora estoy jugando con chicos. Va a ser bastante diferente. Creo que será un ambiente acogedor porque también soy mujer. Al final, no es lo mismo estar con todas chicas que jugar con más chicos.

¿Qué importancia ha tenido su familia en todo este camino y en este cambio?

Muchísima. Si voy a hacer todo esto es también gracias a ellos. Estoy muy agradecida por todo lo que hacen cada día, lo que me obliga a dar todo de mí.