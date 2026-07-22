El Gasifred Atlético se refuerza con el fichaje de Jon

El Gasifred Atlético no levanta el pie del acelerador. La entidad ibicenca anunció este miércoles el fichaje de Jon Joseba de Olabarría Gil, conocido deportivamente como Jon, que se convierte en una nueva pieza para el proyecto de José Fernández de cara a la próxima temporada en Segunda División. El nuevo jugador del conjunto ibicenco llega procedente de El Ejido, equipo con el que esta temporada logró el ascenso a Primera División. El ala, que ha rescindido su contrato con la entidad andaluza, cuenta con una amplia experiencia en la categoría de plata y aterriza en Ibiza dispuesto a aportar goles y experiencia a un equipo que la pasada campaña se quedó a las puertas del 'play-off' de ascenso.

Jon comenzó su formación en las categorías inferiores del Unión Tres Cantos y dio un importante paso adelante en su carrera en 2020, cuando se incorporó a la estructura del Movistar Inter. Allí compaginó su participación entre el filial, en Segunda División B, y el primer equipo, con el que llegó a conquistar títulos de gran prestigio como la Supercopa de España y la Copa de España. Además, tuvo un papel importante en el ascenso del filial a Segunda División y firmó una destacada temporada 2021-2022, en la que alcanzó los 14 goles en la categoría de plata. Posteriormente, Jon defendió la camiseta del Gran Canaria FS, donde volvió a completar una notable campaña en Segunda División, también con 14 tantos en su casillero.