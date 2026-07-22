Natación
El CN Portus pone rumbo al Campeonato de España Junior de natación con Gerard Prats a la cabeza
El nadador del club ibicenco viajará a Sabadell junto a su entrenador, Aarón Verdugo, para medirse con los mejores especialistas del país
El Club Natació Portus estará representado por Gerard Prats Tur en el XLVII Campeonato de España Júnior de natación, una de las grandes citas del calendario nacional, que se celebrará en Sabadell desde este jueves hasta el próximo domingo, 26 de julio. El nadador ibicenco viajará acompañado por su entrenador, Aarón Verdugo, para afrontar una competición de máximo nivel en la que se medirá con los mejores especialistas de su categoría y pondrá el broche final a una temporada de trabajo y esfuerzo.
Prats ha conseguido la clasificación para disputar tres pruebas en tierras catalanas: los 50, 100 y 200 metros espalda, una exigente participación que le permitirá cerrar el curso deportivo compitiendo al más alto nivel nacional. Desde el CN Portus se muestran "muy satisfechos" con el trabajo realizado por el joven nadador durante toda la temporada y destacan "la dedicación y el esfuerzo" que ha demostrado para alcanzar las exigentes marcas mínimas que le han permitido obtener el billete para el campeonato.
Ahora, con el objetivo cumplido, Gerard Prats afronta la cita con "la intención de disfrutar de la experiencia, competir al máximo y poner el broche final a una temporada que le ha llevado a medirse con la élite nacional de su categoría".
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