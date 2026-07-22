El Class Sant Antoni, representado en la Summer League de la NBA

El Class Bàsquet Sant Antoni ha estado representado en la última edición de la Summer League de la NBA, celebrada en Las Vegas entre el 9 y el 19 de julio. Y es que Boris Balibrea, que dirigirá al equipo ibicenco en la Segunda FEB durante la temporada 26-27, ha participado en la última edición de la competición estadounidense como miembro del ‘staff’ técnico de los Brooklyn Nets. “Ha sido una experiencia brutal. Es otro rollo”, aseguró el preparador catalán, que ha disfrutado de unos días que han sido fundamentales para ampliar su conocimiento en el baloncesto.

“Normalmente, las franquicias NBA suelen tener un par de vacantes, lo que llaman entrenador invitado. Es una especie de intercambio de ideas, de metodología de trabajo y demás. A través de Jordi Fernández, ‘head coach’ de los Brooklyn Nets, he formado parte del equipo técnico de los estadounidenses en la Summer League, celebrada en Las Vegas”, manifestó Balibrea, quien subrayó que estuvo “presente en los entrenamientos, en las sesiones de vídeo, en la preparación, las reuniones y todas las experiencias de equipo”.

Según Balibrea, “el propósito de la Summer League es que las franquicias puedan probar a ciertos jugadores”. Por ejemplo, “llevar a los jóvenes que tienen, con contratos a medio o largo plazo, para que puedan disponer de minutos”, así como a aquellos que disponen de “menos minutos” y puedan rodarse. Esta competición veraniega sirve, además, para que “los jugadores que draftean” las franquicias tengan una primera toma de contacto con las mismas. Tras esta inolvidable experiencia, el nuevo entrenador del Class Bàsquet Sant Antoni ya piensa en aplicar en el equipo ibicenco los conocimientos adquiridos en Estados Unidos. Afrontará una temporada 26-27 cargada de ilusión y de interesantes retos.