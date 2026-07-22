El Class Sant Antoni ya tiene el mapa de una temporada con novedades

El Class Bàsquet Sant Antoni ya conoce su hoja de ruta para la próxima temporada en la Copa de España, competición en la que el conjunto ibicenco firmó un gran papel el pasado curso. El equipo de Sant Antoni fue capaz de eliminar a todo un Grupo Alega Cantabria, de Primera FEB, en los dieciseisavos de final, aunque terminó claudicando en octavos ante otro equipo de la categoría de plata del baloncesto nacional, el Ourense.

Esta temporada, la Copa de España se dividirá en siete grupos de cuatro equipos cada uno. El conjunto ibicenco ha quedado encuadrado en el Grupo E, donde se enfrentará al CB Tres Cantos, CB Getafe y CB Zaragoza. Los dos primeros clasificados de cada grupo accederán a los dieciseisavos de final, ronda en la que entrarán también en liza los 18 equipos que competirán esta temporada en Primera FEB. En total, serán 32 los conjuntos que continuarán en la competición y lucharán por avanzar en las eliminatorias.

Los grupos de Segunda FEB cambian de nombre

Otra de las novedades de cara a la próxima temporada será el cambio de denominación de los grupos de Segunda FEB. Hasta ahora, la categoría estaba dividida en los grupos Este y Oeste, pero a partir de este curso pasarán a denominarse Grupo A y Grupo B. El Class Bàsquet Sant Antoni quedará encuadrado en el Grupo B, que corresponde al antiguo Grupo Este, y que estará compuesto por un total de 14 equipos.

La composición del Grupo B será la siguiente: Amics Castelló, Basket Cartagena, Biele ISB, CB Zaragoza, Ciudad Molina Basket, Class Bàsquet Sant Antoni, Club Esportiu Bàsquet Llíria, Intermáquinas Benicarló, Lobe Tu Provincia Huesca La Magia, Logrobasket Logi7, Proinbeni UPB Gandía, Reina Proteínas Clavijo, Sol Gironès Bisbal Bàsquet y TQ-CB Prat.

De esta manera, el conjunto ibicenco ya conoce buena parte del camino que deberá recorrer durante una temporada en la que volverá a competir por estar en la zona alta de la clasificación y tratará de repetir el buen papel firmado el pasado curso en la Copa de España.