Marga Míguez, futbolista de Ibiza, ficha por el Atlético de Madrid

El fútbol ibicenco sigue exportando talento. Marga Míguez, una de las grandes promesas del fútbol femenino de la isla, ha dado un paso de gigante en su carrera tras fichar por el Atlético de Madrid, donde continuará su formación en la cantera rojiblanca después de defender durante los últimos años la camiseta de la SD Portmany.

La futbolista ibicenca, todavía en edad cadete, llega a uno de los clubes con mayor tradición del fútbol femenino nacional después de haber demostrado su talento tanto a nivel insular como autonómico y nacional. Míguez es capitana de la Selección Balear y una habitual en las convocatorias de los diferentes combinados de España, lo que le ha permitido medirse con algunas de las mejores jugadoras de su generación.

Su progresión no ha pasado desapercibida y ahora afronta un nuevo reto en Madrid, donde seguirá creciendo como futbolista dentro de la estructura de uno de los grandes clubes del fútbol español. Un salto de categoría que supone también un reconocimiento al trabajo realizado durante estos años en la SD Portmany, club que ha sido clave en su formación. La entidad de Sant Antoni quiso poner en valor el fichaje de su canterana y destacó que Marga "da un paso muy importante en su carrera al incorporarse a la cantera del Atlético de Madrid", un movimiento que considera "una recompensa al trabajo, esfuerzo y constancia que ha demostrado durante todos estos años".

Desde la SD Portmany también mostraron su "orgullo" por el camino recorrido por la joven futbolista y por el hecho de que una jugadora formada en su cantera haya conseguido llamar la atención de uno de los grandes clubes del fútbol femenino español. "En la SD Portmany trabajamos cada día para formar personas y futbolistas, y ver cómo una jugadora de nuestra cantera alcanza este nivel es uno de los mayores orgullos que podemos vivir como club", señaló la entidad.

El club de Sant Antoni quiso desearle "muchísima suerte" en esta nueva etapa y se mostró convencido de que continuará trabajando "con la misma ilusión" que le ha permitido alcanzar este nuevo hito en su todavía corta carrera. Marga Míguez pone así rumbo a Madrid con el reto de seguir creciendo y demostrando que el talento del fútbol femenino ibicenco también tiene sitio en las canteras de los grandes clubes del país. El Atlético de Madrid será ahora el escenario en el que una de las grandes promesas surgidas de la isla tratará de dar el siguiente paso hacia su sueño.