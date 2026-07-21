Lamin Dibba, más madera para el juego interior del Class Sant Antoni

Lamin Dibba (Banjul, Gambia, 17 de julio de 1997) es nuevo jugador del Class Bàsquet Sant Antoni de la Segunda FEB. El pívot, de 2,08 metros de estatura y 29 años, llega procedente del Insolac Caja 87, conjunto que le arrebató a los ibicencos el ascenso a la Primera FEB. Su incorporación significa el aporte de punto de fuerza, intensidad y envergadura al juego interior del bloque que entrenará Boris Balibrea.

Dibba ha pasado por clubes como el CB Sant Narcís, el Bàsquet Girona (tanto el primer equipo como el filial), el Sol Gironès Bisbal Bàsquet y el mencionado Insolac Caja 87. Llegó a debutar en Primera FEB con el equipo gironí, pero su mayor experiencia la acumula en Tercera y Segunda FEB con diferentes escuadras. Dibba destaca por su capacidad de intimidación en la pintura y su valía para asegurar el rebote. Aunque también aporta puntos bajo el aro.

Noticias relacionadas

Con el Insolac Caja 87 participó en 35 partidos de las diferentes competiciones oficiales, con una media de 5,1 puntos por encuentro y cuatro capturas. Su acierto en el tiro fue del 62,9% en los tiros de dos y del 54,4% en los libres. Ahora llega para ser "una pieza importante" en el Class Sant Antoni, con el que intentará "pelear de nuevo por subir a la categoría de plata del baloncesto español".