Josep Díez y la Peña Deportiva separan sus caminos

La Peña Deportiva anunció este martes a través de un comunicado de que Josep Díez no seguirá en el club la próxima temporada. El centrocampista catalán, que aterrizó el pasado curso en Santa Eulària procedente de la Penya Independent, pone así punto final a su etapa como jugador peñista después de una temporada defendiendo la camiseta del conjunto de la Villa del Río.

Díez cuenta con seis temporadas de experiencia en el fútbol balear y más de una década compitiendo en la categoría. El jugador comenzó su trayectoria en el Igualada, club de su localidad natal, antes de pasar por equipos como el Burgos B o la Rapitenca. Posteriormente se asentó en el Grupo 5 de Tercera División, donde defendió los colores del Vilafranca. Tras una temporada en el Sabadell B, el mediocentro regresó al conjunto del Penedès, en el que permaneció durante cuatro campañas más.

En la temporada 2020/21, Díez volvió a hacer las maletas rumbo a Ibiza para incorporarse a la Penya Esportiva Sant Jordi, que por aquel entonces también competía en Tercera RFEF. Con el conjunto jordier disputó temporada y media, hasta que en el mercado de invierno puso rumbo al Torrent, de la misma categoría. Su aventura en tierras valencianas fue breve, ya que el centrocampista regresó posteriormente a Ibiza para vestir la camiseta de la SD Portmany, donde permaneció durante dos temporadas. Su siguiente destino fue la Penya Independent antes de dar el paso a la Peña Deportiva, su último equipo hasta la fecha. Desde el club le desearon "la mayor de las suertes en su carrera profesional" y le quisieron agradecer "la temporada" que ha defendido" la camiseta peñista.