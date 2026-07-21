El Gasifred Atlético caza una de las perlas de ElPozo Murcia

El Gasifred Atlético no levanta el pie del acelerador. El conjunto ibicenco, que este lunes anunció el fichaje del portero Ángel León, continúa moviéndose en el mercado para construir una plantilla capaz de dar un paso más y pelear por un ‘play-off’ de ascenso que la pasada temporada se escapó por muy poco. La entidad pitiusa anunció este martes una incorporación de futuro, pero también de presente. Antonio David Añasco (El Palmar, 21 de mayo de 2006) se convierte en nuevo jugador del Gasifred después de formarse en una de las canteras más prestigiosas del fútbol sala nacional, la de ElPozo Murcia.

El ala murciano llega a Ibiza después de haber contribuido al ascenso del filial murciano a Segunda División y con un interesante currículum pese a sus apenas 20 años. Desde sus primeros pasos ha destacado por su talento y polivalencia, ya que puede desenvolverse tanto como ala como en la posición de cierre. Una versatilidad que le permite aportar rigor táctico en defensa y, al mismo tiempo, tener presencia y capacidad de desequilibrio en ataque.

Su progresión no ha pasado desapercibida. Antonio David llegó a competir con el equipo de División de Honor Juvenil de ElPozo Murcia siendo todavía cadete y también ha vestido la camiseta de la Selección Española sub-19. De hecho, el nuevo jugador del Gasifred formó parte del combinado nacional en el último Campeonato de Europa de la categoría, en el que España alcanzó la final y se proclamó subcampeona continental.

El joven murciano compartirá ahora vestuario con otro futbolista formado en la cantera de ElPozo, Javi Iniesta, también de 19 años, en una apuesta del Gasifred por incorporar talento joven y con margen de crecimiento. La llegada de Antonio David supone el séptimo fichaje del conjunto ibicenco en este mercado de verano, después de las incorporaciones de Javi Iniesta, Álex García, Manu del Moral, Abde, Adrián García y Ángel León. Un movimiento que se produce en el marco de una profunda remodelación de la plantilla, después de que el club haya confirmado hasta nueve salidas: Ricardo, Uge, Faly, Usama, Pablo, Roger, Xavi Cols, Raúl y Llopis.

Antonio David afrontará en Ibiza su primera experiencia lejos de casa con la intención de seguir dando pasos en su carrera y convertirse en una pieza importante del proyecto de José Fernández. El jugador llega al Gasifred con la “ilusión de seguir creciendo y ayudar al Gasifred Atlético a cumplir sus objetivos”, según expresó tras hacerse oficial su incorporación. El Gasifred, mientras tanto, sigue construyendo un equipo prácticamente nuevo con un objetivo cada vez más ambicioso: convertir el buen papel de la pasada temporada, cuando se quedó a las puertas del ‘play-off’, en el impulso definitivo para intentar asaltar las posiciones de privilegio de Segunda División