El Club Náutico Santa Eulalia consolida su proyecto deportivo con una destacada expedición al Campeonato de España Junior

El Club Náutico Santa Eulalia sigue demostrando la "excelente salud" de su cantera y su consolidación en la élite de las categorías formativas. Tras confirmarse las marcas mínimas oficiales requeridas por la Real Federación Española de Natación (RFEN), un potente equipo de categoría Junior representará al club en el próximo Campeonato de España Junior de Verano, reafirmando el gran estado de forma de la natación local.

En esta ocasión, la delegación del club de Santa Eulària estará formada por cuatro deportistas que han completado una "temporada brillante", logrando asegurar su participación en un exigente programa de pruebas individuales que abarcan la velocidad, la resistencia y la polivalencia de estilos:

Los representantes y sus desafíos nacionales

Ania Ferrer: Será una de las nadadoras con mayor actividad en el campeonato, demostrando una gran polivalencia. Ferrer competirá en la exigente disciplina de crol en las distancias de 50, 100 y 200 metros libres , además de "buscar la gloria" en el estilo de velocidad por excelencia, participando también en los 50 y 100 metros mariposa .

Será una de las nadadoras con mayor actividad en el campeonato, demostrando una gran polivalencia. Ferrer competirá en la exigente disciplina de crol en las distancias de , además de "buscar la gloria" en el estilo de velocidad por excelencia, participando también en los . Umi Pérez: Medirá sus fuerzas con los mejores del país en dos de los estilos más explosivos del calendario, habiendo sellado su clasificación para las pruebas de 50 metros espalda y 50 metros mariposa .

Medirá sus fuerzas con los mejores del país en dos de los estilos más explosivos del calendario, habiendo sellado su clasificación para las pruebas de y . Víctor Adda: El velocista del club volverá a competir al máximo nivel nacional. Adda nadará la prueba reina de la velocidad, los 100 metros libres , junto a la explosiva de 50 metros mariposa .

El velocista del club volverá a competir al máximo nivel nacional. Adda nadará la prueba reina de la velocidad, los , junto a la explosiva de . Gabriel Torres: Cerrará la expedición del club participando en las pruebas de velocidad pura, disputando las distancias de 50 metros libres y 50 metros mariposa.

"Ver que un grupo tan sólido de la categoría Junior alcanza las marcas mínimas nacionales es el reflejo del salto de calidad que está dando nuestra sección de natación. Ya no solo se trata de llegar a un campeonato, sino de hacerlo compitiendo en pruebas muy diversas, desde la velocidad pura de los 50 metros hasta la resistencia de los 200 libres. Este equipo entrena muy duro y estamos seguros de que dejarán el nombre de Santa Eulária en lo más alto", destaca la dirección técnica del club.

El Campeonato de España Junior, que reúne a los mejores proyectos de nadadores absolutos del país, se presenta como una gran oportunidad para que los jóvenes del Club Náutico Santa Eulalia sigan "acumulando experiencia competitiva al más alto nivel" y peleen por "mejorar" sus marcas personales en piscina de 50 metros.