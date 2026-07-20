La natación pitiusa firma un brillante Campeonato de España de natación con una final y varios diplomas nacionales

La natación pitiusa volvió a dejar su sello en el XLVII Campeonato de España Infantil de Verano, celebrado en la piscina del CN Metropole de Las Palmas de Gran Canaria. Los representantes del Club Náutico Santa Eulalia y del Club Natació Portus completaron una sobresaliente actuación frente a los mejores nadadores del país, logrando una final nacional, varios diplomas y numerosas mejores marcas personales que confirman el gran momento que atraviesa la cantera insular.

La gran protagonista fue la nadadora del Club Náutico Santa Eulalia María Torres, que cerró el campeonato con una extraordinaria sexta posición de España en los 100 metros mariposa. Tras clasificarse para la final con el séptimo mejor tiempo de las series (1:06.74), la ibicenca dio un paso más en la lucha por las medallas y rebajó su mejor marca personal hasta los 1:06.26, lo que le permitió finalizar sexta de España.

Su campeonato fue muy completo, ya que anteriormente también logró un destacado décimo puesto en los 200 metros mariposa (2:28.78) y terminó vigésima en los 50 mariposa, donde volvió a mejorar su registro personal con un tiempo de 30.50. También brilló su compañera Martina Noguera, que firmó una excelente actuación en braza. La nadadora fue 25ª en los 50 metros braza (36.53) y consiguió su mejor marca personal en los 100 braza con un tiempo de 1:21.03, resultado que le permitió finalizar en la 22ª posición nacional.

El entrenador del Club Náutico Santa Eulalia destacó el rendimiento de ambas deportistas al término del campeonato. «Ver que las nadadoras llegan a la cita más importante del año y consiguen sus mejores marcas personales es el mayor éxito posible. María ha estado inmensa colándose en una final nacional y logrando ese sexto puesto de España, mientras que Martina ha competido con una madurez tremenda. Han demostrado que el trabajo diario da sus frutos», señaló.

Por su parte, el Club Natació Portus también regresó de Gran Canaria con un balance muy positivo gracias a las actuaciones de sus tres representantes. Sofía María Juan García (2011) fue una de las grandes destacadas al disputar cuatro finales nacionales, logrando la sexta posición en los 50 metros libres, 50 mariposa y 50 espalda, además de finalizar octava en los 100 espalda. También completó un gran campeonato Lluc Cardona Morata (2011), que fue undécimo en los 200 metros braza, vigesimocuarto en los 100 braza y trigésimo quinto en los 50 braza. Por su parte, Iara Canalejo Selas (2012) terminó duodécima en los 200 estilos tras rebajar su mejor marca personal.

El Club Natació Eivissa también estuvo representado en la cita nacional. Viola Sirignano concluyó en la 31ª posición en la prueba de 50 metros mariposa, mientras que Miquel Llorens fue 59º en los 50 mariposa y 55º en los 50 espalda, completando así una valiosa experiencia al máximo nivel de la natación infantil española. Más allá de los resultados deportivos, desde el Club Natació Portus quisieron poner en valor el "excelente ambiente vivido durante toda la competición". "Sus nadadores y el entrenador Aarón Verdugo compartieron concentración y convivencia con los representantes del Club Náutico Santa Eulalia y del Club Natació Eivissa, además de estrechar lazos con el resto de clubes baleares desplazados hasta Gran Canaria. Una convivencia que volvió a demostrar que, más allá de la rivalidad dentro de la piscina, la natación balear sigue remando unida fuera del agua".