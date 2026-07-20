Triatlón
Javier Cardona conquista la plata en el Campeonato de Europa Multideporte
El representante pitiuso sumó una nueva medalla internacional al finalizar segundo en la categoría Veteranos 1
El deportista de Ibiza Javier Cardona volvió a demostrar su excelente nivel competitivo al conquistar la medalla de plata en el Campeonato de Europa Multideporte, donde finalizó en la segunda posición de la categoría Veteranos 1.
Cardona firmó una brillante actuación a lo largo de la competición para subir al segundo escalón del podio en una de las citas más importantes del calendario europeo, en la que se dieron cita algunos de los mejores especialistas del continente. El ibicenco volvió a exhibir un gran estado de forma y confirmó el trabajo realizado durante toda la temporada para colgarse una nueva medalla internacional.
Con este subcampeonato de Europa, el deportista pitiuso continúa ampliando un palmarés repleto de éxitos y consolida su condición de referente del deporte máster de la isla. La medalla de plata supone, además, un nuevo reconocimiento a la constancia, el sacrificio y la dedicación que ha mostrado durante los últimos años en una disciplina cada vez más exigente. Este nuevo éxito permite a Javier Cardona seguir situando el nombre de Ibiza entre la élite del multideporte europeo y confirma que continúa siendo uno de los grandes referentes nacionales de la categoría Veteranos 1.
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