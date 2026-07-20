Ibiza y Formentera vibran con el segundo Mundial de España

Ibiza y Formentera estallaron de alegría este domingo con la conquista del segundo Mundial de la historia de España. Cientos de aficionados siguieron la final en las pantallas gigantes instaladas por los ayuntamientos de Vila, Sant Antoni, Santa Eulària, Sant Joan y Formentera, donde se vivió un ambiente espectacular desde mucho antes del inicio del encuentro.

Camisetas de la selección, banderas, cánticos y bengalas tiñeron de rojo unas plazas abarrotadas que vibraron durante los 120 minutos del partido. La tensión dio paso a la euforia cuando Ferran Torres, ya en la prórroga, marcó el 1-0 que decidió la final frente a Argentina y desató una celebración inolvidable. Abrazos, lágrimas, gritos de “¡campeones!” y una fiesta que se prolongó durante la noche convirtieron las Pitiusas en un auténtico hervidero de emoción para celebrar un nuevo hito del fútbol español.