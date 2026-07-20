Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sanidad pública y SeguridadDespedida del comisario Manuel HernándezLiteratura sobre drogasFestividad del Carmen
instagramlinkedin

Fútbol

Ibiza y Formentera vibran con el segundo Mundial de España

La celebración del Mundial de España en Vila

La celebración del Mundial de España en Vila / Toni Escobar

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Jesús Rodríguez

Jesús Rodríguez

Ibiza

Ibiza y Formentera estallaron de alegría este domingo con la conquista del segundo Mundial de la historia de España. Cientos de aficionados siguieron la final en las pantallas gigantes instaladas por los ayuntamientos de Vila, Sant Antoni, Santa Eulària, Sant Joan y Formentera, donde se vivió un ambiente espectacular desde mucho antes del inicio del encuentro.

Camisetas de la selección, banderas, cánticos y bengalas tiñeron de rojo unas plazas abarrotadas que vibraron durante los 120 minutos del partido. La tensión dio paso a la euforia cuando Ferran Torres, ya en la prórroga, marcó el 1-0 que decidió la final frente a Argentina y desató una celebración inolvidable. Abrazos, lágrimas, gritos de “¡campeones!” y una fiesta que se prolongó durante la noche convirtieron las Pitiusas en un auténtico hervidero de emoción para celebrar un nuevo hito del fútbol español.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sant Antoni se tiñe de rojo con la Selección Española
  2. Dónde ver la final del Mundial entre España y Argentina en Ibiza
  3. ¿Quieres ver la final del Mundial? Este será el municipio de Ibiza que instalará una pantalla gigante
  4. Paola Salsoso, directora técnica del O Beach Ibiza Gimnástica Club: «Tres años seguidos en el podio nacional no son fruto de la casualidad»
  5. Dani Curreu, presidente de Dirt Riders y diseñador: 'El Parc Motor volverá a situar a Ibiza en el mapa mundial del motocross
  6. Sant Antoni habilitará una pantalla gigante en el Passeig de ses Fonts para seguir la semifinal Francia-España
  7. Sergio Oruj, entrenador del San Pablo-Eivissa: 'Tenemos que ser mucho más exigentes si queremos dar un salto de calidad
  8. El Ibiza Tops Fútbol Playa reúne a mas de 300 jugadores y corona a sus campeones

Ibiza y Formentera vibran con el segundo Mundial de España

Ibiza y Formentera vibran con el segundo Mundial de España

Álvaro Calderón y Andrea Romero firman un doblete de oro en Es Pujols

Álvaro Calderón y Andrea Romero firman un doblete de oro en Es Pujols

Agustín Ribas, presidente del Motoclub de Formentera i Eivissa: "El Parc Motor puede convertir a Ibiza en un referente europeo"

Agustín Ribas, presidente del Motoclub de Formentera i Eivissa: "El Parc Motor puede convertir a Ibiza en un referente europeo"

Lautaro seguirá defendiendo la portería de la Peña Deportiva

Lautaro seguirá defendiendo la portería de la Peña Deportiva

La FEB vuelve a confiar en la técnica de Ibiza Cristina Miguel para las Selecciones Españolas de Formación

La FEB vuelve a confiar en la técnica de Ibiza Cristina Miguel para las Selecciones Españolas de Formación

Rodri Gómez se mantiene fiel a Class Sant Antoni

Rodri Gómez se mantiene fiel a Class Sant Antoni

La Peña Deportiva refuerza el lateral derecho con el fichaje de Juan Silva

La Peña Deportiva refuerza el lateral derecho con el fichaje de Juan Silva

La sexta edición de Ibiza JoySail Superyacht Regatta ya tiene sus protagonistas

La sexta edición de Ibiza JoySail Superyacht Regatta ya tiene sus protagonistas
Tracking Pixel Contents