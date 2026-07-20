Fútbol sala | Segunda División
El Gasifred blinda su portería con Ángel León
El guardameta madrileño, procedente del Sala 5 Martorell, se convierte en la nueva incorporación del conjunto ibicenco
El Gasifred Atlético sigue dando forma a su plantilla para afrontar una nueva temporada en Segunda División. El conjunto dirigido por José Fernández, cuya renovación fue anunciada la pasada semana, confirmó este lunes el fichaje del guardameta Ángel León (Madrid, 9 de octubre de 2002), que reforzará la portería del equipo ibicenco. León llega procedente del Sala 5 Martorell, donde la pasada campaña disputó 30 encuentros y fue una de las piezas habituales del conjunto catalán, que finalizó la competición en la décima posición.
Formado en el CD El Valle, con el que compitió durante dos temporadas en Segunda División B, su progresión llamó la atención de uno de los clubes más prestigiosos del fútbol sala español, el Inter Movistar, que incorporó al portero para su equipo filial. Tras esa etapa recaló en el Sala 5 Martorell, donde ha permanecido la última temporada. El Gasifred destacó la incorporación del meta a través de un comunicado. «Procedente de Inter Movistar y Sala 5 Martorell, Ángel León se une a nuestro proyecto para afrontar una temporada llena de ilusión y ambición. Calidad, trabajo y compromiso para vestir nuestros colores y mantener la portería a cero los máximos minutos posibles», señaló la entidad.
Por su parte, el propio futbolista aseguró afrontar esta nueva etapa con ilusión. «Llego con muchas ganas de empezar este gran proyecto y con la responsabilidad de asumir este reto. Estoy deseando ponerme a trabajar con el equipo», afirmó el nuevo guardameta del Gasifred.
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