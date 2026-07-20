El Acuatlón Ciudad de Ibiza reunirá este domingo a deportistas de todas las edades en ses Figueretes

El paseo y la playa de ses Figueretes acogerán este domingo una nueva edición del Acuatlón Ciudad de Ibiza, segunda prueba de la Liga de Acuatlones 2026, organizada por Trideporte, Ibiza Blue Challenge Y Club Triatló Santa Eulària. La competición reunirá a cerca de 250 participantes entre deportistas federados, populares, equipos de relevos y categorías escolares, consolidándose como una de las citas más destacadas del calendario deportivo estival de la isla.

La jornada comenzará a las 9.30 horas con la salida de la prueba absoluta sobre distancia sprint, compuesta por 2,5 kilómetros de carrera a pie, un kilómetro de natación y otros 2,5 kilómetros de carrera. Posteriormente se celebrarán las pruebas de relevos, las categorías de menores y las competiciones infantiles, ofreciendo una jornada deportiva abierta a participantes de todas las edades. Uno de los principales objetivos de esta prueba es "promocionar el deporte base y acercar el acuatlón a los más pequeños, fomentando desde edades tempranas hábitos de vida saludables, el contacto con el medio acuático y los valores del deporte como el esfuerzo, el compañerismo y la superación personal". Por ello, el programa incluye pruebas adaptadas para niños y niñas de diferentes edades, permitiendo que muchos de ellos vivan su "primera experiencia" en una competición de este deporte en un entorno "seguro y festivo".

El Acuatlón Ciudad de Ibiza forma parte de un circuito compuesto por cuatro pruebas que se disputan en distintos municipios de la isla y que promueve la práctica del triatlón y los deportes de resistencia, combinando el carácter competitivo con la participación popular. Desde la organización quisieron expresar su "más sincero agradecimiento al Consell Insular de Ibiza, al Ayuntamiento de Ibiza y a la Federación Balear de Triatlón (FETRIB) por su apoyo y colaboración, fundamentales para hacer posible la celebración de este evento y continuar impulsando el deporte y la promoción de la actividad física entre los más jóvenes".

Asimismo, quisieron animar a toda la ciudadanía a "acercarse durante la mañana del domingo al paseo de Figueretes para disfrutar del ambiente deportivo y apoyar a los participantes en una competición que volverá a convertir este enclave en el epicentro del acuatlón en la isla". Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 24 de julio o hasta completar el límite de 250 plazas establecido por la organización.