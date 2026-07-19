Álvaro Calderón y Andrea Romero firman un doblete de oro en Es Pujols

La isla de Formentera volvió a disfrutar este domingo de una de las pruebas marcadas en rojo de su calendario deportivo con la disputa de la XLI Milla Urbana y 5K de Es Pujols, una cita que reunió a 56 participantes y que volvió a dejar un gran nivel competitivo sobre el circuito urbano de 800 metros habilitado para la ocasión. La gran protagonista de la jornada fue la atleta formenterense Andrea Romero, que hizo valer su condición de favorita para firmar un espectacular doblete al imponerse tanto en la Milla Urbana como en la prueba de cinco kilómetros. El mismo logro consiguió Álvaro Calderón, que volvió a demostrar su enorme estado de forma y revalidó el triunfo en ambas distancias.

El programa incluyó tres modalidades: la media milla, disputada sobre una vuelta al circuito; la milla urbana, con dos vueltas al recorrido; y la carrera de 5 kilómetros, que obligó a completar seis vueltas y doscientos metros. Además, los más pequeños también tuvieron su protagonismo con las pruebas sub-6, sub-8 y sub-10 sobre una distancia de 400 metros. La prueba reina, el 5K, en l que participaron 56 corredores, ofreció una emocionante lucha por la victoria. Calderón cruzó la línea de meta en 14:25, apenas cuatro segundos por delante de Adrián Guirado, que fue segundo con 14:29. El tercer puesto fue para Alberto Parrilla, que completó el recorrido en 15:26.

En categoría femenina tampoco faltó la emoción. Andrea Romero se adjudicó el triunfo con un tiempo de 17:40, exactamente el mismo registro que firmó Raquel Echevarría, aunque la formenterense se llevó la victoria tras cruzar antes la línea de meta. El podio lo completó Verónica Castro, tercera con 19:17. La Milla Urbana, en la que participaron 37 corredores, volvió a tener los mismos protagonistas. Calderón se impuso con autoridad gracias a un tiempo de 5:04, cinco segundos más rápido que Álvaro Pandolfi y Jordi Calbet, del Eiviatletisme Club Esportiu, que completaron el podio masculino.

En mujeres, Andrea Romero volvió a demostrar su superioridad al detener el cronómetro en 5:20, aventajando en cuatro segundos a Raquel Echevarría. La tercera posición fue para Elena Victoria Fernández Alonso, que finalizó con un registro de 5:48. Una jornada redonda para Calderón y Romero, que monopolizaron los triunfos absolutos y se convirtieron en los grandes nombres propios de una nueva edición de la clásica prueba formenterense.