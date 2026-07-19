Agustín Ribas, presidente del Motoclub de Formentera i Eivissa: "El Parc Motor puede convertir a Ibiza en un referente europeo"

Bueno, después de tantos años reclamando unas instalaciones dignas, ¿qué supone para el Moto Club ver que el Parc Motor de Sa Coma ya está a punto de convertirse en una realidad?

La verdad es que es una pasada para todos los deportistas de Ibiza y Formentera. Después de tantos años de reuniones con los políticos reclamando un circuito, por fin vemos que esto va a ser una realidad. Llevamos desde el 2000 luchando por unas instalaciones propias porque nunca hemos tenido un lugar fijo donde entrenar. Durante todo este tiempo hemos tenido que montar circuitos provisionales para fiestas de los pueblos o para pruebas puntuales, utilizarlos un día y desmontarlos después. No había continuidad ni un sitio donde los pilotos pudieran trabajar con regularidad. Después de tantos años de esfuerzo, ver que por fin tendremos un circuito es algo impresionante.

¿Hasta qué punto considera que la falta de un circuito permanente ha frenado el crecimiento del motociclismo pitiuso?

Muchísimo. Para competir al máximo nivel necesitas unas instalaciones donde entrenar de forma continua y nosotros nunca las hemos tenido. Ha sido un desgaste enorme tanto para el Moto Club como para los pilotos. Para poder hacer unos entrenamientos mínimamente decentes hemos tenido que desplazarnos constantemente a la Península, cada dos semanas cargando motos, furgonetas y todo el material. Con los niños de la escuela todavía es más complicado porque hay que mover también a los monitores y organizar toda la logística. El coste económico y personal ha sido brutal, pero aun así hemos conseguido sacar pilotos que hoy están compitiendo en Campeonatos de España, Europeos e incluso Mundiales. Tener ese nivel sin instalaciones propias demuestra el enorme trabajo que hay detrás.

¿Qué va a cambiar ahora para un niño que quiera empezar a practicar motocross en Ibiza?

Va a cambiar muchísimo. Cuando el circuito esté funcionando podremos establecer horarios, planificar las clases de la escuela y organizar entrenamientos durante toda la temporada. Podremos preparar mejor las competiciones, hacer una pretemporada como toca y seguir una planificación seria durante todo el año. Evidentemente seguiremos viajando para entrenar en otros circuitos antes de determinadas carreras nacionales, porque siempre es importante conocer los trazados donde vas a competir, pero disponer de un plan de trabajo fijo supondrá un cambio enorme.

Agustín Ribas con Elías Escandell. / Motoclub de Formentera I Eivissa

Da la sensación de que en las Pitiusas siguen saliendo grandes pilotos pese a la falta de instalaciones. Ahí están Elías Escandell, Xicu Marí o ahora Hugo Blascos. ¿Hay más talento del que realmente se ha podido desarrollar?

En las Pitiusas hay una tradición enorme de motociclismo. Ya en los años 70 teníamos pilotos destacados a nivel nacional. Antonio Riera, por ejemplo, fue campeón de España en los años 76 y 77. Esa cultura del motociclismo siempre ha existido aquí. Además, los chavales que realmente quieren llegar arriba están acostumbrados desde pequeños al sacrificio que supone entrenar fuera de la isla. Ese esfuerzo forma parte de su día a día y muchos consiguen llegar muy lejos, aunque el desgaste para ellos y para sus familias sea enorme. Con las nuevas instalaciones estoy convencido de que el crecimiento será todavía mayor.

¿Cómo definiría el momento que vive actualmente el Moto Club? ¿Hay relevo generacional suficiente para mirar al futuro con optimismo?

Sí. Desde 2014 trabajamos con la escuela y cada año pasan por ella entre 60 y 70 niños. Es una de las escuelas con más alumnos de toda España. La afición al motociclismo en Ibiza siempre ha sido muy grande y de todos esos niños muchos continúan, pasan a tecnificación y posteriormente a competición. Los resultados que estamos obteniendo sin tener instalaciones propias son impresionantes.

Cuando el circuito esté plenamente operativo, ¿esperan un aumento importante de licencias?

Sí, porque mucha gente dejó el motocross precisamente por no tener un sitio donde entrenar. Solo podían hacerlo de forma puntual en circuitos provisionales y eso desanima mucho. Ahora podremos organizar entrenamientos fijos, ampliar la escuela y trabajar con normalidad. Hasta ahora ni siquiera potenciábamos demasiado la escuela porque no teníamos capacidad para crecer. Con el circuito podremos hacer varios turnos, organizar mejor a los monitores y aumentar el número de alumnos. Hemos llegado a superar las 200 licencias y creo que podremos volver a movernos entre las 200 y las 300.

¿Qué ahorro económico puede suponer esto para las familias?

Muchísimo. Cada desplazamiento a la Península para entrenar supone alrededor de 1.000 euros entre billetes, hotel, comida, gasolina y transporte del material. Los pilotos que compiten a nivel nacional hacen entre ocho y doce desplazamientos al año solo para entrenar. Estamos hablando de cantidades muy importantes. Hay familias que han tenido que dejar este deporte porque económicamente era imposible asumir esos gastos.

¿Cree que con el Parc Motor puede volver a convertir a la isla en un referente del motocross nacional e incluso internacional?

Estoy convencido. Desde el Moto Club ya hemos organizado cinco Campeonatos de España, un Mundial de Trial de las Naciones y un Mundial de Trial Indoor. Siempre que se ha organizado una gran competición aquí se ha destacado el nivel organizativo. Además, el clima y las condiciones que ofrece Ibiza son un atractivo enorme. Desde hace años la Federación Balear nos pide un circuito para poder traer un Campeonato de España y también hay fabricantes interesados en venir a hacer aquí sus pretemporadas. La idea es empezar poco a poco, pero acabar organizando campeonatos nacionales, europeos e incluso mundiales.

Más allá del motocross, ¿qué beneficios cree que tendrá el Parc Motor para Ibiza desde el punto de vista deportivo, turístico y económico?

Puede ayudar muchísimo a desestacionalizar la temporada. Entre enero y abril muchos equipos europeos podrán venir a entrenar aquí aprovechando el clima que tenemos. Ibiza reúne unas condiciones ideales para realizar pretemporadas y, además, organizar competiciones internacionales supondrá atraer a mucha gente fuera de la temporada alta. El impacto turístico y económico puede ser muy importante.

Si pudiera lanzar un mensaje ahora que el circuito ya está a punto de hacerse realidad, ¿cuál sería?

Que toda esa gente que dejó el motocross vuelva a coger la moto. Vamos a tener unas instalaciones de primer nivel donde todos podrán disfrutar y entrenar como se merece este deporte.

Agustín Ribas imparte clases en la Escuela de Motociclismo de Ibiza / Motoclub de Formentera I Eivissa

Si dentro de diez años repitiésemos esta conversación, ¿qué le gustaría que significara el Parc Motor de Sa Coma?

Me gustaría que fuera un referente europeo. Con el nivel de pilotos que tenemos y la capacidad organizativa que siempre ha demostrado Ibiza, creo que podemos conseguirlo. Además, será uno de los circuitos más respetuosos con el medio ambiente de Europa, algo que también marcará la diferencia. Ojalá dentro de diez años todo el mundo conozca el Parc Motor como una instalación de referencia.

¿Qué habría sido del motociclismo ibicenco si este circuito se hubiese construido hace veinte años?

Si ya hemos conseguido sacar pilotos que compiten al máximo nivel sin tener instalaciones, imagínate lo que habría pasado con un circuito permanente. Probablemente habríamos multiplicado por tres o por cuatro el número de pilotos de élite. El nivel del motociclismo en Ibiza sería espectacular.

Una vez cumplido el sueño del Parc Motor, ¿cuáles son los siguientes retos del Moto Club?

Empezar a organizar competiciones importantes. Personalmente me haría muchísima ilusión traer un Mundial de las Naciones de motocross. Ya organizamos el Mundial de Trial de las Naciones y fue una experiencia increíble. Es una competición con un ambiente espectacular y una repercusión enorme. A partir de ahí queremos consolidar campeonatos de España, traer pruebas europeas y, poco a poco, seguir creciendo hasta convertir Ibiza en un referente del motociclismo.