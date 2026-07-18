Lautaro seguirá defendiendo la portería de la Peña Deportiva

La Peña Deportiva continúa dando forma a la plantilla con la que afrontará su regreso a Segunda RFEF. El conjunto de Santa Eulària anunció este sábado la renovación del guardameta argentino Lautaro Callejo (Quilmes, 10 de marzo de 2000), que seguirá defendiendo la portería peñista una temporada más.

Lautaro aterrizó el pasado verano en la Villa del Río procedente de la Penya Independent y terminó convirtiéndose en una de las grandes revelaciones del curso. Comenzó la temporada como suplente bajo las órdenes de Raúl Garrido, pero la llegada de Ramiro González al banquillo cambió su situación. El argentino se hizo con la titularidad y ya no la soltó, disputando 19 partidos y siendo uno de los principales artífices del ascenso de la Peña a Segunda RFEF gracias a sus intervenciones decisivas.

Con su continuidad, el conjunto peñista se asegura una portería de máximas garantías para la próxima temporada. Lautaro volverá a formar tándem con Edu Frías, que regresa este verano a Santa Eulària tras militar las dos últimas campañas en la SD Ibiza, una competencia que elevará el nivel de una de las posiciones mejor cubiertas de la plantilla de Ramiro González.