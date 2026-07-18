La FEB vuelve a confiar en la técnica de Ibiza Cristina Miguel para las Selecciones Españolas de Formación

La entrenadora ibicenca Cristina Miguel de la Rosa ha sido convocada, por segundo verano consecutivo, por la Federación Española de Baloncesto (FEB) para formar parte del cuerpo técnico de las Selecciones Españolas de Formación, consolidando así su presencia dentro de la estructura técnica del baloncesto nacional.

Después de formar parte el pasado verano de la Selección Española U14 Masculina, la técnica portmanyina ha sido designada en esta ocasión para integrar el cuerpo técnico de la Selección Española U13, una nueva muestra de la confianza que la FEB deposita en su trabajo y en su capacidad para contribuir al desarrollo de los jóvenes talentos del baloncesto español.

Esta segunda convocatoria supone un importante reconocimiento a una trayectoria construida desde el "trabajo diario y la pasión por la formación". Actualmente, Cristina desempeña el cargo de directora técnica de la cantera del Bàsquet Sant Antoni, donde lidera el proyecto deportivo y metodológico del baloncesto base del club, además de dirigir varios equipos de la entidad.

Paralelamente, compagina esta responsabilidad con su labor como formadora de entrenadores en la Federación de Baloncesto de las Illes Balears (FBIB), participando activamente en la formación de nuevos técnicos y contribuyendo al crecimiento del baloncesto balear desde la enseñanza y la transmisión de conocimientos.

"Ilusión de seguir aprendiendo"

La entrenadora ibicenca afronta esta nueva experiencia con "la ilusión de seguir aprendiendo en un entorno de máxima exigencia y rodeada de algunos de los mejores profesionales del baloncesto español". Esta nueva convocatoria vuelve a situar a Cristina Miguel de la Rosa entre los entrenadores elegidos por la FEB para trabajar con las generaciones que representan el futuro del baloncesto español, consolidando una "trayectoria en constante crecimiento dentro del panorama nacional".

Para el Class Sant Antoni, este reconocimiento "trasciende el plano individual" y supone también "un motivo de orgullo" para todo el club. La presencia de su directora técnica de cantera en las Selecciones Españolas de Formación refleja "el trabajo" que se está desarrollando desde la cantera y reafirma "el compromiso" de la entidad con "una formación de calidad, tanto de jugadores como de entrenadores".