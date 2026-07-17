Baloncesto | Segunda FEB
Rodri Gómez se mantiene fiel a Class Sant Antoni
El jugador gallego cumplirá su segunda temporada en el equipo ibicenco de la Segunda FEB
Rodrigo Gómez Barral cumplirá su segunda temporada en el Class Sant Antoni, con el que volverá a competir en la Segunda FEB en el ejercicio 26-27. El jugador y el club de Portmany han llegado a un acuerdo para renovar el contrato que les mantendrá unidos una campaña más, en la que los isleños quieren "volver a pelear por lo máximo".
Gómez llegó el pasado verano al CB Sant Antoni procedente del Peñas Huesca. En su primer ejercicio con los ‘portmanyins’ participó en 37 partidos de competiciones oficiales. Estuvo una media de casi 19 minutos y medio en la pista, con un balance de 7,2 puntos por encuentro, cinco rebotes y una asistencia. Su porcentaje de acierto en los tiros fue del 58,9% en los de dos puntos, del 68,2% en los libres y del 32,8% en los triples.
A punto de cumplir los 30 años, el ala-pívot gallego, de 2,05 metros de estatura, está decidido a ser "todavía un jugador más importante en el Class Bàsquet Sant Antoni", con el que rozó el ascenso a Primera FEB el curso pasado.
Así está la plantilla del Class Sant Antoni 26-27:
- Altas: Boris Balibrea (entrenador); Aleix Haro (base-escolta); Michael Okafor (ala-pívot); Morgan Stilma (ala-pívot).
- Renovaciones: Dani de la Rúa (base); Greg Gantt (escolta); Kai Johnson (escolta); Rodri Gómez (ala-pívot).
- Bajas: Josep Maria Maria Berrocal (entrenador); Gerard Blat (base); Javi Rodríguez (alero); Emil Stoilov (pívot); Jeff Solarin (alero).
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