Rodri Gómez se mantiene fiel a Class Sant Antoni

Rodrigo Gómez Barral cumplirá su segunda temporada en el Class Sant Antoni, con el que volverá a competir en la Segunda FEB en el ejercicio 26-27. El jugador y el club de Portmany han llegado a un acuerdo para renovar el contrato que les mantendrá unidos una campaña más, en la que los isleños quieren "volver a pelear por lo máximo".

Gómez llegó el pasado verano al CB Sant Antoni procedente del Peñas Huesca. En su primer ejercicio con los ‘portmanyins’ participó en 37 partidos de competiciones oficiales. Estuvo una media de casi 19 minutos y medio en la pista, con un balance de 7,2 puntos por encuentro, cinco rebotes y una asistencia. Su porcentaje de acierto en los tiros fue del 58,9% en los de dos puntos, del 68,2% en los libres y del 32,8% en los triples.

A punto de cumplir los 30 años, el ala-pívot gallego, de 2,05 metros de estatura, está decidido a ser "todavía un jugador más importante en el Class Bàsquet Sant Antoni", con el que rozó el ascenso a Primera FEB el curso pasado.

Así está la plantilla del Class Sant Antoni 26-27: