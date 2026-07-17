La Peña Deportiva refuerza el lateral derecho con el fichaje de Juan Silva

La Peña Deportiva sigue dando pasos en la confección de una plantilla competitiva para afrontar con garantías su regreso a Segunda RFEF. El conjunto de Santa Eulària continúa reforzando su línea defensiva y, apenas un día después de anunciar el fichaje del joven ibicenco Joan Marí, hace oficial este viernes la incorporación del argentino Juan Ignacio Silva (Mar del Plata, 1998).

El futbolista, de 27 años, se desenvuelve habitualmente como lateral derecho, aunque su polivalencia le permite actuar también como extremo por esa banda. Destaca por su intensidad, recorrido, capacidad para incorporarse al ataque y experiencia en la categoría, cualidades que han convencido a la dirección deportiva peñista.

Silva aterriza en Santa Eulària procedente de la Gimnástica Segoviana, donde la pasada temporada disputó 30 partidos oficiales y anotó dos goles. Antes, defendió las camisetas del Numancia, Cristo Atlético y Zamora, para acumular un amplio bagaje en el fútbol nacional. En total, el argentino suma 118 encuentros en Segunda RFEF y 26 en Primera RFEF, una experiencia que aportará solidez y veteranía al proyecto que dirigirá Ramiro González.

Con las incorporaciones de Joan Marí y Juan Silva, la Peña Deportiva deja claro que una de sus prioridades este verano pasa por fortalecer una defensa que será clave en el objetivo de lograr la permanencia en su regreso a la cuarta categoría del fútbol español.