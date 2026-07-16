Dónde ver la final del Mundial entre España y Argentina en Ibiza

El Mundial 2026 llega a su desenlace y España estará en la gran final. La selección de Luis de la Fuente se ha plantado en el último partido del campeonato tras superar a Austria en dieciseisavos de final, Portugal en octavos, Bélgica en cuartos y a una de las grandes favoritas al título, Francia, en semifinales. El conjunto galo, liderado por una temible delantera formada por Mbappé, Doué, Dembélé y Olise, se quedó por primera vez en todo el torneo sin ver portería.

Ahora, a Lamine Yamal y compañía les espera la Argentina de Leo Messi en una final soñada por el planeta fútbol. Un duelo que, además, recupera la denominada ‘Finalísima’ entre el campeón de Europa y el campeón de América, prevista inicialmente para el pasado 27 de marzo en Lusail (Qatar), pero aplazada por el conflicto entre Estados Unidos e Irán, que desató un periodo de gran inestabilidad geopolítica en Oriente Medio.

Para que los aficionados puedan seguir el encuentro, varios municipios de Ibiza y Formentera instalarán pantallas gigantes este domingo. El Ayuntamiento de Ibiza habilitará una pantalla gigante en la Plaça d’Antoni Albert i Nieto, donde la retransmisión comenzará a las 19 horas. La cita contará también con música en directo a cargo del DJ Sergio Garrido para animar la previa. En Sant Antoni, el partido podrá seguirse desde el Passeig de ses Fonts, donde el Consistorio repetirá la iniciativa que ya puso en marcha durante la semifinal entre España y Francia, que reunió a cientos de aficionados.

Por su parte, Santa Eulària instalará una pantalla gigante de 390 x 260 centímetros (unas 180 pulgadas) en la Plaça d’Espanya. La programación arrancará a las 20.00 horas con la actuación del DJ Efraín Navarro, además de juegos infantiles y talleres de pintacaras para los más pequeños. El Ayuntamiento colocará alrededor de 400 sillas, que podrán ocuparse por orden de llegada hasta completar el aforo.

En Sant Joan, el Consistorio también ha anunciado la instalación de una pantalla gigante para seguir la final, acompañada de una previa con música a cargo de un DJ. Por último, Formentera se sumará a la fiesta del fútbol con una pantalla gigante en la Plaça de la Constitució de Sant Francesc. La fachada de la iglesia volverá a convertirse en una gran pantalla sobre la que se proyectará la final. La retransmisión comenzará a las 20.40 horas, veinte minutos antes del inicio del encuentro.