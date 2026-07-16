La sexta edición de Ibiza JoySail Superyacht Regatta ya tiene sus protagonistas

La cuenta atrás para la sexta edición de Ibiza JoySail Superyacht Regatta comienza con la confirmación de la flota que participará en la regata y que se celebrará del 17 al 20 de septiembre con base en Marina Ibiza. Un total de veinte superyates navegarán por las aguas de Ibiza y Formentera en una edición que vuelve a reunir embarcaciones de algunos de los astilleros más reconocidos del mundo y consolida a Ibiza JoySail como una de las citas "más esperadas del calendario mediterráneo de superyates".

La flota de esta sexta edición volverá a combinar embarcaciones que ya forman parte de la historia de Ibiza JoySail con nuevas incorporaciones que debutarán este año en aguas de Ibiza y Formentera. Entre los superyates que regresan destacan Aurelius, Cervo, Gelliceaux, Karibu, Liberty Squared, Moat, Morgana y Nostromo, habituales de la Ibiza JoySail. A ellos se incorporan por primera vez Bella, Fortissimo, Atalante, Inoui, Kalantis, Kiboko III, Mari Cha III, Ocho, Point Counter Point, Rose, Starfall y Win Win, completando una flota que vuelve a reflejar "la diversidad y el atractivo de la vela de grandes esloras".

Con esloras de entre 80 y 147 pies, la flota de 2026 vuelve a reunir embarcaciones de algunos de los "astilleros más prestigiosos del mundo". Southern Wind será la firma con mayor representación, con siete superyates en competición, seguida de Nautor's Swan con cinco. La flota se completa con modelos de Vitters, Baltic Yachts, Pendennis Shipyard, Oyster, Wally, Y Yachts, J.O.M. Holland y Sensation Yachts.

"La flota es el reflejo de la evolución que ha experimentado Ibiza JoySail en estos seis años. Cada edición buscamos reunir embarcaciones muy diferentes entre sí, donde convivan algunos de los proyectos más competitivos del circuito con barcos que compiten manteniendo su configuración de crucero. Ese equilibrio es, precisamente, una de las señas de identidad de Ibiza JoySail", señala Nacho Postigo, director de la regata. La filosofía Corinthian, uno de los rasgos diferenciales del evento, seguirá ocupando un lugar protagonista, permitiendo que armadores y tripulaciones disfruten de la competición sin renunciar a la configuración habitual de sus embarcaciones.

Como antesala del inicio de la regata, del 15 de agosto al 16 de septiembre se abrirá la ventana del Trofeo Perpetuo, el desafío que reta a los participantes a completar en el menor tiempo posible la travesía entre Mallorca e Ibiza y que volverá a convertirse en uno de los grandes atractivos de Ibiza JoySail. Con la flota ya definida, la cuenta atrás para Ibiza JoySail 2026 continúa. Del 17 al 20 de septiembre, las aguas de Ibiza y Formentera volverán a convertirse en el "escenario de una de las grandes citas de la vela de superyates en el Mediterráneo".