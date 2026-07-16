La Peña Deportiva sigue reforzándose con el fichaje del central Joan Marí

La Peña Deportiva continúa dando forma a su plantilla de cara a la temporada 2026/27, en la que volverá a competir en Segunda RFEF. El conjunto de Santa Eulària anunció este jueves la incorporación del defensa ibicenco Joan Marí (Ibiza, 2004), que firma por las dos próximas temporadas, y confirmó también la marcha del centrocampista Pedro Parra.

Joan Marí llega para reforzar el eje de la zaga peñista. A sus 21 años, el central destaca por su solidez defensiva, contundencia y capacidad para iniciar el juego desde atrás, unas cualidades que han convencido al club para apostar por su incorporación. Pese a su juventud, el futbolista cuenta ya con experiencia en equipos como la SD Portmany, SD Formentera, Alcorcón y CA Central, donde ha continuado su progresión en las últimas temporadas.

Con este movimiento, el conjunto de la Villa del Río sigue perfilando una plantilla con la que pretende volver a pelear por los puestos altos de la clasificación tras consolidarse la pasada campaña en la categoría. En el capítulo de bajas, la Peña Deportiva comunicó que Pedro Parra no continuará en la disciplina peñista. El centrocampista llegó el pasado verano procedente del Molinense y ha defendido la camiseta del conjunto de Santa Eulària durante la última temporada. A través de un comunicado, el club quiso agradecer al jugador “la temporada defendiendo nuestros colores” y le deseó “la mayor de las suertes tanto en su futuro profesional como personal”.