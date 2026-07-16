Baloncesto | Segunda FEB
Morgan Stilma, calidad y lucha para el nuevo Class Sant Antoni
El ala-pívot hispano-neerlandés, que tiene 26 años y mide 2,03 metros, llega procedente del Melilla Ciudad del Deporte de la Primera FEB, con el que no pudo mantener la categoría
Es amplio conocedor de la Segunda FEB y será una pieza importante de los isleños
Morgan Sietse Stilma es nuevo jugador del Class Bàsquet Sant Antoni de la Segunda FEB. El ala-pívot hispano-neerlandés, que tiene 26 años y mide 2,03 metros, llega procedente del Melilla Ciudad del Deporte de la Primera FEB. Ahora busca tener un "rol importante" en el equipo ibicenco, en el que aportará "calidad y lucha" a su juego interior.
Nacido en Fuengirola (Málaga), se formó inicialmente en el club de su ciudad para luego dar el salto al Unicaja. El nuevo jugador de los sanantonienses tiene experiencia en la Liga EBA (con el Unicaja); en la LEB Plata (con entidades como el CB Villarrobledo, el CB Zamora y el Zornotza); y en Segunda FEB y Primera FEB (con el Melilla Baloncesto). De hecho, con los melillenses le arrebató un ascenso al Sant Antoni en la temporada 24-25 (siendo un jugador diferencial), pero descendieron en la 25-26. Incluso, llegó a debutar en ACB, de forma testimonial, con el Unicaja en 2018; y también jugó en el extranjero, con el Heroes Den Bosch (ganó la Liga BNXT, de Países Bajos y Bélgica). Además, también en 2018 se proclamó campeón del Europeo sub-18 División B jugando con la selección de Holanda.
En Primera FEB, Stilma participó en 30 encuentros con el Melilla, promediando 4,8 puntos por encuentro y 2,5 rebotes. Sus porcentajes de acierto fueron del 47,7% en tiros de dos, del 27,7% en los triples y del 68,3 en los libres. Sus números fueron más destacados en su última campaña en Segunda FEB, la citada 24-25. Participó en 19 partidos, con una media de 21 minutos en pista, 11,4 puntos y 3,9 rebotes. Su acierto aquí fue del 59,2% en los lanzamientos de dos puntos, del 38,6% en los triples y del 77,6% en los libres.
Así está la plantilla del Class Sant Antoni 26-27:
Altas: Boris Balibrea (entrenador); Aleix Haro (base-escolta); Michael Okafor (ala-pívot y pívot); Morgan Stilma (ala-pívot).
Renovaciones: Dani de la Rúa (base); Greg Gantt (escolta); Kai Johnson (escolta).
Bajas: Josep Maria Maria Berrocal (entrenador); Gerard Blat (base); Javi Rodríguez (alero); Emil Stoilov (pívot); Jeff Solarin (alero).
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