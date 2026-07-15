El San Pablo-Eivissa renueva a dos jugadoras en solo 24 horas

El San Pablo-Eivissa demuestra que el tiempo es oro en el mercado veraniego y llega a un acuerdo con Larissa Gouvea y Yara Pin en menos de 24 horas para que las dos defiendan la camiseta del conjunto un año más. El club de futbol sala anunció primero la renovación de Larissa en un comunicado emitido en sus redes sociales, en el que destacó su "entrega, constancia y compromiso".

De hecho, la jugadora brasileña se convirtió en una pieza esencial para el técnico, Sergio Oruj, la pasada campaña y disputó todos los partidos de la liga, en los que acumuló 24 titularidades. En total, Larissa sumó 14 goles y dos asistencias.

Por su parte, Yara también participó en todos los encuentros ligueros, aunque solo fue titular en dos de ellos, por lo que demostró ser una pieza valiosa de las suplentes del entrenador catalán. La futbolista ibicenca aprovechó al máximo su tiempo en el terreno de juego con seis tantos y dos asistencias.

El club destacó en su mensaje de renovación que se trata de la jugadora más joven de la plantilla y su lealtad al proyecto, ya que forma parte de él "desde los primeros pasos". Además, resalta su capacidad de desborde y su velocidad: "Convierte el uno contra uno en su mejor arma".

Larissa y Yara se suman a la recientemente anunciada renovación de Paola Corona, que defenderá la portería del equipo una campaña más después de una primera temporada en la que fue titular en 22 de 30 encuentros. Por otra parte, solo Paula Sánchez figura en el apartado de incorporaciones, que aportará su sobrada experiencia en Segunda División.

Más incorporaciones que salidas

Aunque el técnico Sergio Oruj se mostró satisfecho con el desempeño de sus futbolistas en una reciente entrevista con Diario de Ibiza, lamentó las lesiones que afectaron a sus jugadoras y no haber podido disponer de una plantilla con más efectivos. Por eso, el entrenador recién renovado adelantó que el equipo espera incorporar a dos deportistas más y que no se espera ninguna salida. Por lo que respecta a los objetivos para la próxima campaña, fue cauto y aseguró que prefiere centrarse en el crecimiento del conjunto.

La temporada pasada, el San Pablo-Eivissa firmó una gran campaña en Segunda División, ya que accedió a la novena plaza sin pasar apuros para lograr la permanencia. Esta participación fue todo un salto con respecto a la del curso 2024-2025, en el que el conjunto de Ca n’Escandell evitó el descenso en las últimas jornadas. Por si este logro fuera poco, el equipo certificó su clasificación para la Copa de la Reina de fútbol sala de la temporada que viene y será el debut de un conjunto ibicenco en la competición.