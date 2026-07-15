Paola Salsoso, directora técnica del O Beach Ibiza Gimnástica Club: «Tres años seguidos en el podio nacional no son fruto de la casualidad»

En primer lugar, enhorabuena por la plata conseguida este fin de semana en el Campeonato de España, igualando el resultado del año pasado, después del oro de 2024. ¿Qué significa mantener al club tres años consecutivos en el podio nacional?

Es una responsabilidad enorme, tanto para mí como para las gimnastas. Mantenernos durante tres temporadas consecutivas entre los mejores equipos de España demuestra que hemos construido un proyecto sólido, con una base técnica muy fuerte y un grupo humano excepcional. Ganar una medalla un año puede pasar, pero mantenerse en la élite durante tres temporadas seguidas es muchísimo más difícil y confirma que el trabajo que estamos realizando está bien hecho.

Una medalla puede ser fruto de un gran año, pero tres podios consecutivos ya hablan de un proyecto consolidado.

Exactamente. Nosotros llevamos diez años trabajando la gimnasia estética de grupo. Al principio lo hacíamos a través de asociaciones y, posteriormente, la Federación Española incorporó esta modalidad como una nueva disciplina. Ahora estamos en una fase de crecimiento, creando licencias para que el Consejo Superior de Deportes termine de reconocer plenamente esta modalidad. Todo lleva su tiempo, pero nuestro objetivo es seguir creciendo y consolidando este deporte.

¿Qué tiene este grupo de gimnastas para haberse convertido en uno de los referentes de la gimnasia estética española? ¿Cuál es el secreto de esa regularidad?

Es un grupo que lleva tres años creciendo junto. Se conocen perfectamente, confían unas en otras y tienen una compenetración espectacular, tanto dentro como fuera del tapiz. Se entienden prácticamente con una mirada y eso, en un deporte de equipo, es fundamental. Además, han madurado muchísimo. Cuando empezamos, algunas tenían nueve o diez años y ahora ya hay gimnastas de trece. Han evolucionado tanto técnica como personalmente. El secreto está en no conformarse nunca, seguir trabajando con compromiso, ilusión, pasión y constancia. Nunca rendirse.

Imagen de Paola Salsoso con el equipo del O Beach Ibiza Gimnástica Club tras lograr la plata en el Campeonato de España / O Beach Ibiza Gimnástica Club

¿Cuánto sacrificio hay detrás de un éxito como este por parte de las gimnastas, las familias y el cuerpo técnico?

Muchísimo. Siempre digo que este es un deporte muy bonito, pero también muy injusto, porque todo el trabajo de una temporada se decide en apenas un minuto y medio de ejercicio. Los jueces solo valoran lo que ven en ese momento y desconocen todo el trabajo que hay detrás. Las niñas renuncian a muchas cosas propias de su edad. Cuidan muchísimo su alimentación y, en las semanas previas al Campeonato de España, hemos llegado a entrenar hasta cinco horas diarias. Las familias también realizan un esfuerzo enorme, tanto económico como personal. Además, por la falta de instalaciones, durante el invierno tenemos que ir cambiando continuamente de pabellón entre distintos municipios que colaboran con nosotros. No disponemos de una instalación fija donde entrenar y eso dificulta mucho el trabajo. Ahora estamos intentando conseguir más horas en Sant Antoni, donde tenemos la sede del club. Sabemos que el problema de instalaciones afecta a muchos deportes, especialmente a modalidades nuevas como la nuestra, pero poco a poco esperamos seguir creciendo también en ese aspecto. También quiero agradecer a nuestro patrocinador O Beach, nuestro patrocinador, y al Ayuntamiento de Sant Antoni, porque sin ellos todo esto no sería posible.

Después de todo lo conseguido, ¿cuál es el siguiente objetivo?

Tenemos muchísimo trabajo por delante. Esto solo es el principio. Evidentemente queremos volver a luchar por el título nacional, pero también somos conscientes de que la próxima temporada cambiaremos de categoría y competiremos contra gimnastas de mayor edad, de 12 a 14 años, donde el nivel es todavía más alto. Nuestro objetivo es consolidarnos en la élite nacional. Solo mantenernos ahí ya sería un éxito enorme, aunque, por supuesto, siempre aspiramos a lo máximo.

¿Cree que desde fuera se valora realmente lo que está consiguiendo un club de Ibiza en una modalidad tan exigente y con tanta competencia?

La gimnasia estética sigue siendo una modalidad minoritaria, aunque cada vez es más conocida gracias a los resultados que estamos consiguiendo. A nivel institucional sí nos sentimos respaldados. El Ayuntamiento de Sant Antoni nos concedió el año pasado el premio al mejor equipo y el Consell de Ibiza siempre nos ha apoyado, tanto con subvenciones como mostrando interés por nuestro trabajo. Donde seguimos teniendo dificultades es en el acceso a las instalaciones deportivas. Entendemos perfectamente que hay escasez de pabellones y que existen clubes con muchos años de historia que también necesitan esos espacios. Lo único que pedimos es poder disponer de algunas horas más, especialmente en Sant Antoni, para seguir creciendo e incluso crear una escuela de base, algo que actualmente nos resulta muy complicado.

El equipo formado por Ada Mediero, Ainara Martín, Pilar de la Cruz, Sofía Carreño y Valentina Opuszka / OBIGC

Hace unos días el club denunció públicamente el abandono que sufre por parte de la Federación Balear de Gimnasia. ¿Qué les llevó a hacer pública esta situación?

La realidad es que el problema viene de lejos. El año pasado ya denunciamos públicamente la situación y, tras hacerlo, la Federación Balear se puso en contacto con nosotros. Básicamente nos trasladaron que, como había pocas licencias de gimnasia estética, no querían asumir el coste de enviar una jueza al Campeonato de España porque esas licencias dependían directamente de la Federación Española y ellos no obtenían ningún beneficio económico. Tras insistir mucho conseguimos que finalmente enviaran una jueza, aunque ya nos advirtieron de que no tenían interés en impulsar esta modalidad porque había muy pocas licencias. Nuestra sensación es que no existe voluntad de dar visibilidad a la gimnasia estética. La actual presidencia está centrada prácticamente en exclusiva en la gimnasia rítmica y creemos que existe un claro conflicto de intereses, ya que tanto la presidenta como la vicepresidenta dirigen clubes de esa modalidad. Han trabajado mucho por potenciar sus propios proyectos, mientras que la gimnasia estética lleva dos años sin recibir ningún tipo de apoyo. Desde que accedió la nueva junta les enviamos un correo poniéndonos a su disposición para desarrollar este deporte en Balears y nunca obtuvimos respuesta. Nos dijeron que no crearían un comité porque había pocas licencias, pero tampoco hacen nada para generar esas licencias. Es un círculo vicioso del que resulta imposible salir.

¿Qué consecuencias tiene esa falta de implicación por parte de la Federación Balear?

La principal consecuencia es que hemos competido durante dos temporadas en Campeonatos de España sin una jueza balear que pueda mirar por nuestros intereses en la mesa. Eso supone competir en desigualdad de condiciones respecto a otras comunidades. Aun así hemos conseguido un oro y dos platas nacionales, por lo que el mérito de las gimnastas es todavía mayor. Nosotros mismos hemos intentado buscar soluciones. Tengo dos antiguas gimnastas que este año realizaron el curso de juezas, pero solo pudieron obtener el primer nivel. Para conseguir la titulación definitiva necesitan hacer prácticas en competiciones oficiales, pero en Baleares no existen competiciones de gimnasia estética porque la Federación no las organiza. Se ven obligadas a desplazarse a otras comunidades para poder completar su formación. Creo que todos deberíamos dejar a un lado los intereses personales y trabajar por el crecimiento del deporte. Eso es lo único que pedimos.

¿Han recibido alguna respuesta por parte de la Federación Balear después de hacer pública la denuncia?

No, ninguna. Sí trasladé personalmente la situación a los responsables de la Federación Española durante el Campeonato de España. La normativa contempla sanciones cuando una federación autonómica incumple determinadas obligaciones, como ocurrió con el tema de la jueza. Nuestra intención no es crear conflictos. Lo que hemos pedido es que se abra un diálogo y que, en lugar de aplicar una sanción, la Federación Balear se comprometa realmente a empezar a trabajar por esta modalidad. Ahora mismo todo está en conversaciones, pero la posibilidad de sanción existe.

Un ejercicio del O Beach Ibiza Gimnástica Club / OBGC

¿Qué retos tiene ahora el equipo y hasta dónde cree que puede llegar este grupo?

En años anteriores hemos participado en la Mediterranean Countries Cup, en Chipre, donde conseguimos dos medallas de oro y una de plata. Es una competición que se adapta muy bien a nuestro nivel y nos encanta participar. Sin embargo, este año prácticamente la descartamos por la situación geopolítica que atraviesa la zona. Es una pena, aunque todavía no sabemos si la Federación Internacional cambiará finalmente la sede. Nuestro siguiente objetivo internacional será Budapest. Allí, coincidiendo con el Campeonato de Europa, se organizan competiciones para categorías infantiles, ya que oficialmente los Europeos y Mundiales solo pueden disputarlos las categorías júnior y sénior. Nos parece una gran oportunidad y por eso vamos a seguir entrenando durante todo el verano para llegar en las mejores condiciones.

Si tuviera delante a los responsables de la Federación Balear, ¿qué les diría?

Que es el momento de ponerse a trabajar de verdad por el futuro de la gimnasia estética en Baleares.

¿Qué siente al ver que un club de Ibiza, con todas las dificultades que supone vivir y competir desde una isla, sigue subiéndose al podio de un Campeonato de España año tras año?

Me siento muy orgullosa. Hay momentos en los que toca caminar sola, pero cuando uno tiene las ideas claras y trabaja con convicción, los obstáculos no pueden frenar un proyecto. Todo esto nos ha hecho incluso más fuertes. Lo que estamos consiguiendo es fruto del esfuerzo, de la perseverancia y de la pasión con la que trabajamos cada día. Al final, cuando haces las cosas con el corazón, los resultados llegan. También quiero destacar que no todo ha sido negativo. Hemos sentido el apoyo de las familias, de las instituciones y de los medios de comunicación locales, que siempre han dado visibilidad a nuestro trabajo. Todo eso también ha sido fundamental para seguir creciendo.