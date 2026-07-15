Fútbol Sala | Segunda División
El Gasifred se hace con un internacional sub-19 con España
Javi Iniesta se pone a las órdenes de José Fernández después de once temporadas vinculado a El Pozo Murcia
El Gasifred Atlético ya suma el nombre de Javi Iniesta a su plantilla para traer nuevos éxitos a la plantilla dirigida por José Fernández en Segunda División. El club da la bienvenida en un comunicado al ala, en cuya tarjeta de presentación se encuentran una larga trayectoria de once años en las categorías inferiores de El Pozo Murcia y su inclusión en la selección española sub-19.
Triunfos en el River Zamora
Durante la campaña pasada, Iniesta jugó cedido desde noviembre en el River Zamora FS, del Grupo 1 de la Segunda División B. Esta incorporación transformó a un club en zona de descenso en un aspirante a entrar en posiciones de Copa del Rey. El futbolista fue convocado en 21 de 30 encuentros ligueros y fue titular en 16 de ellos y su participación terminó con un sensacional balance de 17 tantos y nueve asistencias. Su aportación colaboró a que el equipo terminase en la séptima plaza de la tabla, lo que le aseguró una posición en la zona tranquila.
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